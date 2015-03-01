دوره داوری درجه دو آبهای آرام در همدان برگزار می شود

محمد ضروری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری دوره داوری درجه دو آبهای آرام در همدان اظهار داشت: مقرر بود این دوره ۲۹ بهمن ماه در همدان برگزار شود که به وجود آمدن مشکلاتی برگزاری این کلاس ها را با تاخیر مواجه کرد.

وی افزود: دوره داوری درجه ۲ آبهای آرام با حضور استان های همدان، تهران، چهارمحال و بختیاری، گیلان، فارس، مازندران و هرمزگان به میزبانی هیئت قایقرانی همدان در هفته جاری برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان با اشاره به مدال آوری قایقرانان همدان در مسابقات کشوری اظهار داشت: قایقرانان همدانی در تمامی مسابقات کشوری با توانمندی بالا شرکت می کنند و دست خالی و بدون کسب مدال به همدان باز نمی گردند.

ضروری عنوان کرد: استان همدان استعدادهای خوب و درخشانی در رشته قایقرانی دارد و حتی از استان هایی که به آب های آزاد دسترسی بیشتری دارند نیز جلوتر است.

وی با اشاره به جایگاه هیئت قایقرانی همدان بیان کرد: همداندر سال‌های گذشته در رشته قایقرانی رشد چشمگیری داشته و در حال حاضر در رتبه هفتم کشور قرار دارد که برای استانی مانند همدان که فاصله طولانی با دریا دارد این جایگاه بسیار قابل ملاحظه است.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان با اشاره به مربیان قایقرانی همدان یادآور شد: سطح مربیان همدانی نیز در این رشته بسیار مناسب است و در طول سال سعی شده تا چندین کلاس و کارگاه آموزشی برای مربیان و داوران استان برگزار شود.

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