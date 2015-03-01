قراردادهای اجرای سند چشم انداز شیراز بسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت شنبه شب در نشست صمیمی شورا و شهرداری شیراز با رسانه ها تاکید کرد: شهرداری با کمک شورای شهر شیراز به طور برنامه ریزی شده به سمت تحقق مدیریت شهری در حال حرکت است.

وی ادامه داد: خوشبختانه حرکت های شورای شهر و شهرداری شیراز در مسیر توسعه و پیشرفت قابل قبول و مناسب است که در این میان باید همکاری ها بیش از گذشته ادامه داشته باشد.

شهردار شیراز تصریح کرد: یکی از برنامه های مهم اجرایی شده در شیراز راه اندازی شهرداری الکترونیک بود که امروز شاهد شهر الکترونیکی هستیم.

پاک فطرت افزود: توسعه شهر شیراز بدون کمترین وقفه ای ادامه دارد و امروز تمامی قرار دادهای چشم اندازه ۲۰ ساله توسعه شهر شیراز نیز بسته شده است.

وی یادآور شد: یکی از مواردی که همواره مورد انتقاد قرار گرفته کارهای فرهنگی شهرداری در شیراز است که در این راستا فعالیت های گسترده ای انجام شده اما وسعت و بزرگی شیراز باعث شده که فعالیت های فرهنگی کمتر به چشم همگان بیاید.

شهردار شیراز یادآور شد: آمار ساخت فرهنگسراها و مساجد در محلات و پارک های شیراز با گذشته قابل مقایسه نیست و امروز شاهد رضایت مندی مردم در این راستا هستیم اما همچنان توجه به نیازهای مردم لازم و ضروری است.

پاک فطرت با اشاره به اینکه رسانه های شیراز کمک بسیار بزرگی برای شهرداری هستند، گفت: زمانی که رسانه ها در کنار شهرداری و شورا قرار دارند فعالیت ها با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود زیرا نظارت بر کارها را مردم انجام می دهند.

وی در خصوص سئوال خبرنگاری در خصوص وضعیت ترافیکی شیراز نیز گفت: مگر می شود که مرکز شهر ترافیک نداشته باشد اما باید برنامه ریزی کنیم که این وضعیت بهبود یابد که برای رسیدن به این مهم باید شرایط ویژه ای را داشته باشیم.

شهردار شیراز تاکید کرد: مشکل مردم به طور مستقیم به شهرداری و شورا مربوط می شود به همین دلیل ما به دنبال ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکلات هستیم.

پاک فطرت در پاسخ به سخنان یکی از اعضای شورای شهر شیراز در خصوص وضعیت کمربندی نیز گفت: ایجاد پل عابر پیاده در مسیر کمربندی بر عهده شهرداری نیست و راه و شهرسازی باید این کار را انجام دهد.

وی افزود: اما اگر شورا مصوب کند ما تمامی داشته های مالی شهرداری شیراز را در کمربندی هزینه می کنیم.