۲۲۰۰ تخت اقامتی آماده میزبانی از مسافران نوروزی در کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر شامگاه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی سفرهای نوروزی استان کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه شهردار کرمانشاه استعفا داد و پس از طی مراحل قانونی سرپرست جدید شهرداری انتخاب شد، امروز اعلام می کنیم که با وجود شهرداران مناطق،کرمانشاه زیباتر ازسال گذشته برنامه های نوروزی را اجرا می کند.

رنجبر گفت: از همه شهرداران مناطق می خواهیم که باتوجه به جوی که خیلی از مخاطبین خدمات شهری در شهر ایجاد می کنند، و به نوعی مردم منتظر دریافت اخبار و اطلاعات از ناحیه ما هستند، باید برنامه های نوروزی متنوعی را آغاز کنیم و ماحصل زحمات در ایام پایانی سال خود را نشان دهد. انتظار داریم دستگاه های خدمات رسان همچون آب و فاضلاب شهری، ادارات برق شهرستان و نواحی، جمعیت هلال احمر و بهداشت در کنار شهرداران برنامه ها را بدون کوچکترین حاشیه ای انجام دهند.

وی افزود: هدف اصلی از این نشست این است به سرپرست شهرداری کرمانشاه اعلام کنیم مجموعه مدیریت شهرستان آماده حمایت است. علاقه مندیم شورای شهر، شهرداران مناطق را حمایت و پشتیبانی کنند تا وضعیت شهری بهتر و مطلوب تر شود و سیمای خوبی در شهر کرمانشاه فراهم آید که استعداد و زمینه اش را دارد.

رنجبر ادامه داد: برنامه بازدید هفتگی از قبل طراحی شده و در طول روزهای هفته اکیپی متشکل از یکی از شهرداران مناطق، مدیران نواحی برق، یکی از اعضای شورای اسلامی و فرماندار، روشنایی معابر را از ساعت ۲۱ تا یک بامداد، کوچه ها معابر و پارک ها، پروژه های عمرانی و فعالییت ها ی شهرداران مناطق و... را بررسی می کنند.

اماکن اقامتی برای پذیرایی از میهمانان نوروزی آماده است

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به فراهم شدن مقدمات پذیرایی از میهمانان نوروزی گفت: بر اساس آخرین گزارش ها، ۲ هزارو ۲۱۰ تخت در قالب ۱۱ هتل، ۱۶ مهمانپذیر و چند خوابگاه دانشجویی و بالغ بر ۱۳۱ واحد آموزشی در شهر کرمانشاه و همچنین در بخش های هلشی، کوزران و ماهیدشت هرکدام یک واحد آموزشی و در مجموع نزدیک به هزار و ۳۶۵ کلاس آماده است که از مسافرین نوروزی پذیرایی کند. امسال تعداد کلاس ها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است و البته می بایست در راستای جذب مسافر اماکن اقامتی بیشتری را فراهم کنیم.

وی افزود: در بخش هماهنگی با مشکلاتی مواجه هستیم و انتظار داریم که دستگاه های خدمات رسان در میدان امام خمینی (ره)، آزادگان و میدان امام حسین (ع)، برای استقرار اکیپ های راهنما در یک محل مشخص مستقر شوند و چندین چادر در کنار هم برپا نشود. تمام کارها باید هماهنگ باشد و هیچ مدیرکل دستگاهی نمی تواند بدون هماهنگی با فرمانداری برای شهر کرمانشاه تصمیم بگیرد چراکه مسئولیت با ماست.

رنجبر گفت: محدوده طاقبستان، پارک های غربی، شرقی و کوهستان بسیار حائز اهمیت هستند و باید زیباسازی آن مورد توجه قرار گیرد. آسفالت آن قسمت مطلوب نیست. همچنین برخی از واحدها به دلیل اجرای احکام قضایی تخریب شده اند، شهرداری منطقه موظف است مهلت کوتاهی درنظر بگیرد که مطابق قانون صاحبان آنها اقدام به ترمیم و بازسازی نقاط آسیب دیده کنند. امنیت طاقبستان برای ما بسیار مهم است و امسال هم باید به صورت ویژه ای به آن نگاه شود یک نقطه در پارک غربی برای استقرار نیروی انتظامی درنظر گرفته شود. کانکس امنیت بالایی ندارد.

فرماندار شهرستان کرمانشاه خاطرنشان ساخت: مدیریت برق شهرستان، برنامه زمانبندی در سه ناحیه مرکز، جنوب و شمال شهر تهیه کند و تلاش شود از ساعت ۲۱ شب به بعد تا ۱۵ فروردین ۹۴ شاهد هیچگونه چراغ برق خاموشی نباشیم چراکه نارضایتی مسافران را در پی دارد و موجب کاهش درآمدهای حاصل از گردشگری می شود. همچنین در حوزه بهداشت اکیپ های نظارتی بر دستفروشان فعال شوند و آنان را ساماندهی کنند. این افراد می بایست کارت بهداشت داشته باشند. اداره برق نیز با سرقت انرژی از سوی آنان برخورد کند. نان برنجی فروشان اطراف شهر درصورت عرضه محصولات برند و دارای تاریخ مصرف و پروانه بهداشت می توانند فعالیت کند.

رنجبر جایگاه های CNG بسیار مهم دانست و گفت: باید به زیبایی آنها توجه شود و همچنین بصورت شبانه روز در خدمت مردم باشند در غیراین صورت تعطیل خواهند شد.

برای جمع آوری متکدیان از سمن ها کمک می گیریم

وی درخصوص جمع آوری متکدیان گفت: طرحی مبنی بر واگذاری امورات متکدیان به سمن ها ارائه شده است. شورای اسلامی نظر نهایی را اعلام کند تا سمن ها بتوانند تبلیغات محیطی و غربالگری را پیگیری کنند. درحال حاضر بار زحمت بر دوش اجرائیات است. جمع آوری متکدیان کماکان ادامه داشته باشد شهرداری های مناطق نیز کمک کنند چرا که عوامل آنان درهمه نقاط شهر حضور دارند و در صورت مشاهده اطلاع دهند.

فرماندار کرماشاه تصریح کرد: می بایست مشکلات آب شرب ترمینال شهید کاویانی، طاقبستان و مشکل حیوانات ولگرد ناقل بیماری برطرف شود. سرویس های بهداشتی در پارک شرقی و غربی، نمازخانه ها و پارک ها به عنوان اولویت ویژه مورد بازدید قرار گیرد و اوقاف نیز در این زمینه همکاری کند. علاوه بر موارد فوق،دستگاه های ATM نباید با کمبود پول مواجه باشند،امداد خودرو در حالت آماده باش ساعات بیشتری در خدمت مردم باشد.حفاری های ناشی از سیستم آب، برق و تلفن تعمیر شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد افزود: ستاد اجرایی سفرهای شهرستان کرمانشاه به گونه ای عمل کند که مسافران هرساله کرمانشاه را انتخاب کنند و این موجب آبرومندی برای استان است و درآمد حاصل از گردشگری را اقزایش می دهد. مجموعه مدیران استان آماده اند ظرف روزهای باقیمانده تا سال جدید کرمانشاه را آماده خدمات رسانی به مسافران کنند.