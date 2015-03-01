صدای پای بهار می آید/ آشتی دوباره دلالان ارز با بازار تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، فقط کافیست سری به بازارها و مراکز خرید بزنید تا به خوبی بوی آمدن عید نوروز را حس کنید، وقتی اسفند ماه هر سال به نیمه نزدیک می شود آرامش بازارها به هم ریخته و جنب و جوشی بر فضای بازار حاکم می شود تا جایی که برخی بیم و امیدها در زمینه قیمت اجناس مورد نیاز مردم در روزهای انتهایی و نزدیک به عید وجود دارد.

گشت و گذاری در بازار تبریز و هم صحبت شدن با فروشندگان و خریداران در حالیکه فقط چند هفته به شروع سال نو باقی مانده نشان می دهد که در روزهای پایانی سال بازار پوشاک، میوه و تره ‌بار و همچنین قیمت خشکبار برای مردم اهمیت زیادی دارد.

افزایش دلالان در بازار

افزایش تعداد دلالان در روزهای نزدیک عید تا حدی است که بازارهای دلار، خشکبار، میوه و پوشاک را تحت تاثیر قرار داده و گویا این دلالان که همواره از آب گل آلود ماهی می گیرند قرار نیست در بازار شب عید نیز دست از سر مردم و این بازار پرهیاهو بردارند.

گشتی در بازار ارز از هجوم عده ‌ای افراد سودجو که در انتظار تلاطم های ارزی برای کسب سود هستندحکایت دارد و برخی‌ها نیز ذخیره‌ سازی دلار را به امید منفعت زیاد و شروع طوفانی برای نوسانات بازار ارز شروع کرده ‌اند.

وجود دلالان در کنار هر صنفی اعتراض مردمی را نیز به همراه داشته، جواد یزدان پناه یکی از میوه فروشان بازار تبریز است که به شدت از عدم نظارت بر دلالان گلایه دارد به خبرنگار مهر می گوید: بیشترین سود را دلالان به جیب می زنند پس طبیعی است که با این شرایط آنها در بازار شب عید نیز دست از کاسبی نخواهند کشید.

وی با بیان اینکه عده ای با دلالی و خرید و فروشی که بدون هیچ کاری انجام می شود سودهای بزرگی بدست می آورند، ادامه می دهد: به عنوان مثال در صنف ما که میوه فروشی است کشاورز از پرتقال سود ۵۰۰ تومانی برای هر کیلو می کند درحالی که دلال بدون هیچ خرج و یا هزینه ای برای هر کیلو بالای هزار تومان بدست می آورد و بعد از چند بار دست به دست شدن محصول، قیمت واقعی که به خانه مردم می رود برای پرتقال کیلویی ۵۵۰۰ تومان می شود.

امسال قیمت ها تفاوت چندانی نداشته ولی قدرت خرید عموم مردم پایین است

رامین رضایی یکی از شهروندان تبریزی که در حال خرید پتو است با بیان اینکه قیمت ها با توجه به آنچه که سال های قبل انتظار داشتیم و بالا بود امسال افزایش زیادی نداشته، به خبرنگار مهر می گوید: بزرگترین فرقی که بازار شب عید امسال با سال های قبل دارد قدرت خرید مردم است که امسال قدرت خرید مردم خیلی پایین است.

کاش دولت بتواند قیمت های شب عید را ثابت نگه دارد

یکی دیگر از خریدارانی که در بازار تبریز مشغول خرید است در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت ثبات قیمت ها در شب عید تاکید می کند و می گوید: کاش دولت بتواند قیمت های شب عید را ثابت نگه دارد.

حسین حسن پور با اشاره به اینکه نیاز است نظارت ها بر بازار در این روزها بیشتر شود، ادامه می دهد: اگرچه رئیس‌جمهور به گواه آمارها بار دیگر اعلام کرده اقتصاد ایران از رکود خارج شده و در ابتدای جاده رونق اقتصادی قرار گرفته اما کسبه بازار و کاسبان می ‌گویند که هنوز منتظر رونق کسب و کار و افزایش قدرت خرید مردم هستند.

حضور بازرسان در نقاط مختلف تبریز طی روزهای پایانی سال

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز از حضور بازرسان در نقاط مختلف تبریز طی روزهای پایانی سال خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: بازرسان آماده دریافت و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات وگزارشات مردمی هستند که برای کنترل قیمت ها و برخورد با متخلفان نیاز است همواره مردم با بازرسان تعامل داشته و با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ارتباط باشند.

اسماعیل عطاپور با بیان اینکه در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه عید نوروز بازرسان مستقر شده اند، افزود: همچنین برای پیشگیری از تخلفات احتمالی و نظارت بر وضعیت بازار کالاها و خدمات مورد تقاضای عموم مردم بازرسان در نقاط مختلف مستقر شده اند.

وی هدف از این اقدام را ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی مردم و نظارت دقیق برشبکه های عرضه کالا و خدمات در سطح بازار و نقاط پرتردد شهر دانست و اظهار داشت: دریافت شکایات مردمی و رسیدگی به آنها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.

عطاپور همچنین از صاحبان بنگاه های اقتصادی استان خواست درخصوص رعایت قوانین نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دقت بیشتری داشته باشند.

خانوارهای آذربایجان شرقی نگرانی در خصوص کمبود مرکبات نداشته باشند

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در تازه ترین اظهارنظر خود اعلام کرده که خانوارهای آذربایجان شرقی نگرانی در خصوص کمبود مرکبات نداشته باشند.

اکبر فتحی با بیان اینکه توزیع میوه شب عید بر اساس ابلاغ دولت از ۲۵ اسفند ماه جاری در سطح استان آغاز می شود، ادامه داد: هیچ نگرانی برای تامین تقاضای بازار در ایام پیش رو وجود ندارد چراکه به میزان ۷۰۰ تن سیب و دو هزار تن پرتقال برای شب عید ذخیره سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه توزیع میوه شب عید توسط ستاد تنظیم بازار تا ۱۵ فروردین ماه سال جدید در ۲۵ نقطه و محل در میادین شهرداری تبریز و مکان های تعیین شده در شهرستان ها ادامه خواهد داشت، افزود: همچنین کار نظارت بر توزیع میوه شب عید برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

افزایش نظارت‌ بر بازار با نزدیک‌تر شدن به شب عید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه مردم نگرانی در خصوص قیمت ها نداشته باشند، به خبرنگار مهر گفت: ثبات در بازار حاکم شده است و نظارت‌ بر بازار با نزدیک‌تر شدن به شب عید نیز افزایش یافته است.

حسین نجاتی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی های لازم در قالب طرح های نظارتی انجام گرفته، ادامه داد: کارشناسان و بازرسان بازار را رصد می کنند و در صورت ضرورت کالاها و اقلام مورد نیاز را به بازار تزریق می کنند تا شاهد افزایش قیمت ها نباشیم.

وی افزود: افزایش تیم های بازرسی و نظارت بر واحدهای توزیعی و نیز رسیدگی به شكایات شهروندان از این واحدهای متخلف در حداقل زمان ممكن انجام شده و تیم های مشترك رسیدگی به تخلفات نیز تشکیل شده است.

نظارت بر بازار و مبارزه با دلالان در روزهای پایانی سال ضروری است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با انتقاد از وضعیت کنونی بازار ارز و همچنین افزایش تعداد دلالان گفت: نظارت بر بازار ارز و برخورد با دلالان در روزهای پایانی سال ضروری است.

محمد اسماعیل سعیدی با تاکید بر اینکه متاسفانه در کشور ما دلالان بیش تر از تولیدکنندگان سود می کنند، ابراز داشت: این درست نیست و باید عکس این قضیه حاکم باشد چراکه وقتی سودآوری برای دلال بیشتر باشد تعداد دلالان نیز افزایش می یابد و بازار به سمت رکود پیش می رود.

وی همچنین بر ضرورت نظارت ها بر بازار پوشاک، میوه و آجیل تاکید کرد و گفت: ثبات قیمت ها باید در این روزهای سال مدنظر قرار بگیرد و همچنین با تزریق به موقع انواع کالاها و مواد غذایی به باز از افزایش قیمت ها جلوگیری شود.

گزارش از محمدرضا علی اشرفی