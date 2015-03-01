مصرف فرآورده های نفتی در کرمانشاه یک درصد کاهش یافت

رمضان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا آخر بهمن ماه ۲ میلیاردو ۳۴۷ میلیون لیتر فرآورده های نفتی در استان کرمانشاه مصرف شده است.

وی با بیان اینکه این میزان مصرف مربوط به بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره است، گفت: این میزان کاهش یک درصدی نسب به مصرف مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه ۸۳۷ میلیون و ۲۲۰ هزار لیتر از این میزان مصرف را مربوط به گازوئیل دانست و گفت: با اینکه در مجموع مصرف گازوییل با کاهش ۶ درصدی مواجه بوده اما مصرف این فرآورده نفتی در خارج از نیروگاه ها ۴ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از کاهش چشمگیر مصرف نفت سفید در کرمانشاه خبر داد و گفت: این ماده سوختی با کاهش بیش از ۱۲ درصدی در ۱۱ ماه سالجاری به حدود ۱۹۱ میلیون لیتر رسیده است.

استان کرمانشاه در سال جاری زمستان چندان سردی را پشت سر نگذاشته است.