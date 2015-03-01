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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۴۲

هاشمی:

مصرف فرآورده های نفتی در کرمانشاه یک درصد کاهش یافت

مصرف فرآورده های نفتی در کرمانشاه یک درصد کاهش یافت

کرمانشاه- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: مصرف فرآورده های نفتی در استان کرمانشاه طی یازده ماه گذشته یک درصد کاهش داشته است.

رمضان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا آخر بهمن ماه ۲ میلیاردو ۳۴۷ میلیون لیتر فرآورده های نفتی در استان کرمانشاه مصرف شده است.

وی با بیان اینکه این میزان مصرف مربوط به بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره است، گفت: این میزان کاهش یک درصدی نسب به مصرف مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه ۸۳۷ میلیون و ۲۲۰ هزار لیتر از این میزان مصرف را مربوط به گازوئیل دانست و گفت: با اینکه در مجموع مصرف گازوییل با کاهش ۶ درصدی مواجه بوده اما مصرف این فرآورده نفتی در خارج از نیروگاه ها ۴ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از کاهش چشمگیر مصرف نفت سفید در کرمانشاه خبر داد و گفت: این ماده سوختی با کاهش بیش از ۱۲ درصدی در ۱۱ ماه سالجاری به حدود ۱۹۱ میلیون لیتر رسیده است.

استان کرمانشاه در سال جاری زمستان چندان سردی را پشت سر نگذاشته است.

کد مطلب 2508611

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