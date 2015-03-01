لزوم مشارکت سرمایه گذاران در توسعه ونوسازی ناوگان ریلی هرمزگان

محمد پورفخری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های توسعه ایی خطوط ریلی در محدوده استان هرمزگان بیان داشت: راه آهن هرمزگان بدلیل اتصال به بندرشهید رجایی، بزرگترین دروازه طلایی اقتصاد و حمل ونقل ایران محسوب می شود.

وی با اشاره به چشم انداز توسعه حمل ونقل ریلی کشور، اظهارداشت: توسعه و نوسازی ناوگان مسافری و باری یکی از فرصتهای سرمایه گذاری است، خرید ۵۰ دستگاه لوکوموتیو مسافری، ۱۴۳ دستگاه لوکوموتیو باری، هزار و ۲۰۷ دستگاه واگن مسافری و ۱۴ هزار و ۴۲۰ واگن باری جزوه برنامه های شرکت راه آهن کشور برای اضافه شدن به ناوگان باری و مسافری کشور است.

پور فخری خاطرنشان کرد: راه آهن هرمزگان نیازمند مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در خرید لوکوموتیو و واگن های مسافری و باری است. با سیاستهای تشویقی شرکت راه آهن برای حضور سرمایه گذاران بسترهای سرمایه گذاری فراهم شده است. پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به مدت هفت سال با نرخ بهره شش درصد در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد. همچنین از محل وجوه اداره شده هم تسهیلاتی به مدت پنج سال پیش بینی شد.

وی عنوان کرد: تسهیلات ارزی و ریالی کم بهره برای طرح های همراستا با برنامه های راه آهن و ارایه مشوق ها مثل تخفیف حق دسترسی و صرفه جویی در حوزه خرید واگن و لوکوموتیو به سرمایه گذاران ارایه می شود. ۷.۱۴ میلیارد دلار از محل صرفه جویی سوخت جهت خرید و نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی اختصاص یافته است، تا از این محل تخفیفات ویژه به سرمایه گذاران تخصیص یابد.

همچنین سرمایه گذاران می تواند در حوزه احداث خطوط جدید، دو خطه کردن، بازسازی و برقی کردن خطوط ریلی به روش BOT یا TOD و روشهای مشابه سرمایه گذاری کنند.

مدیرکل راه آهن هرمزگان تصریح کرد: در جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی، راه آهن به صورت پلکانی برای مواد سوختی و کالاهای نظیر پنبه، گندم، کود و سایر اقلام از ۱۵ تا ۳۱ درصد تخفیف خواهد داشت.

وی کمک مالی بلاعوض تا سقف ۴۰ درصد مبلغ پروژه، اختصاص ۶۰ درصد از درآمد محل صرفه جویی سوخت، پرداخت حق دسترسی زیربنا برای افزایش ظرفیت ایجاد شده و تضمین کف درآمدی برای ظرفیت ایجاد شده از سوی راه آهن به سرمایه گذاران تعلق خواهد گرفت.

پورفخری اظهارداشت: سهم راه آهن در جابه جایی کالا در بندر شهید رجایی با رشد ۱۴۵ درصدی از ۴۵۷ هزار و ۵۴۰ تن به یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۷۴ تن رسید. همچنین ترانزیت کالا از این بندر ۲۷ درصد رشد داشته است.