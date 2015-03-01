میوه شب عید از طریق ۱۵۶ غرفه در سطح استان سمنان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش عرب صبح یکشنبه در جلسه کمیته اجرایی تنظیم بازار برای توزیع مناسب میوه شب عید و دسترسی آسان همه مردم به آن با حضور مسئولان در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، اظهار داشت: با توجه به تامین و ذخیره سازی سیب و پرتقال به اندازه مورد نیاز و توزیع آن در زمان مناسب، همه مردم به میوه مرغوب و با قیمت مناسب دسترسی خواهند داشت.

وی افزود: برای دسترسی آسان آحاد مردم استان به میوه شب عید تعداد ۱۵۶ غرفه برای عرضه میوه در نظر گرفته شده است که کار توزیع به صورت هم زمان در سطح استان شروع خواهد شد.

در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر مقرر شد: سازمان تعاون روستایی استان نسبت به تامین وسائل حمل و بارگیری داخل سردخانه (بالابر) اقدام کند و میوه در زمان عرضه مجدداً صورت و میزان ضایعات بر اساس صورتجلسه تنظیمی به صورت روزانه به تائید نمایندگان تعیین شده برسد.

ازسوی سازمان تعاون روستایی استان سمنان نیز در روستاهای دارای تقاضا و کشش میوه، کار عرضه از طریق شرکت های تعاونی انجام شود. در صورت نیاز به مکان های عرضه بیش از موارد پیش بینی شده، اتاق اصناف نسبت به تعیین و معرفی غرفه اقدام و در غیر این حالت سازمان تعاونی روستایی مجاز باشد در محل های مورد در خواست غرفه دایر کند و از طریق سازمان صنعت معدن و تجارت با هماهنگی اتاق اصناف برای نظارت بر کار توزیع کنندگان میوه و مرکبات ناظر و مامور معرفی شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد: اصناف از تاریخ ۲۹-۱۰ اسفندماه فروش فوق العاده خود را درسطح استان با محصولات کیف، کفش، پوشاک، خوار بار، لبنیات و میوه با تخفیف مورد نظر و بر اساس فرمول تعیین شده از طریق کمیته اجرایی تنظیم بازار، عرضه کنند.