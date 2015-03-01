علی عمران سولقانی دبیر فدراسیون اسکی که به عنوان سرپرست در کنار کاروان اعزامی آلپاین در مسابقات آسیایی حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دوره از مسابقات آسیایی تصمیم گرفتیم تیم را حتی با ترکیبی بیش از ترکیسب کامل اعزام کنیم.

وی افزود: میترا کلهر، فروغ عباسی، زیبا کلهر، مرجان کلهر، صدف ساوه شمشکی و نجمه زالی در بخش بانوان به همراه حسین ساوه شمشکی، محمد کیادربندسری، پوریا ساوه شمشکی و امیرپویا ساوه شمشکی در بخش آقایان ترکیب تیم ملی را تشکیل می دهند. مهدی سولقانی به دلیل مصدومیت و مرتضی جعفری به دلیل مشکل خروجی به کره اعزام نشدند.

سولقانی در پاسخ به این سوال که چقدر به مدال آوری بازیکنان تیم ملی امیدوار هستنید گفت: با تلاش هایی که بازیکنان آلپاین داشته اند و با توجه به رنکینگ آنها و پیش بینی سرمربی به کسب مدال در این دوره از مسابقات امیدواریم ولی تا روز مسابقه نمی توان پیش بینی خوبی از رنگ مدال داشت. مهم این است که ملی پوشان برای کسب مدال کم نمی گذارند.

دبیر فدراسیون اسکی در خصوص نتیجه ستار صید در مسابقات آسیایی عنوان کرد: در رشته صحرانوردی در تاریخ اسکی کشور چنین اتفاقی رخ نداده بود و این رتیه هم تاریخی بود و هم بی نظیر و ما آن را به فال نیک می گیریم. امیدواریم ما هم بتوانیم با حمایت بیشتر از این رشته زمینه کسب موفقیت های بیشتر و بهتر را کسب کنیم.