مخالفت ۴ تیم آسیایی برای دیدار با امید/ مشکل جدید بازی با کویت

به گزارش خبرنگار مهر، طبق هماهنگی صورت گرفته قرار بود تیم فوتبال امید ایران در اردوی آماده‌سازی خود در جزیره کیش دیداری تدارکاتی را با تیم امید سوریه برگزار کند که این بازی لغو شد تا شاگردان محمد خاکپور دیدار با تیم منتخب جزیره کیش را جایگزین این مسابقه کنند.

حبیب کاشانی مدیرفنی تیم فوتبال امید ایران با تائید این خبر اعلام کرد: مسئولان تیم فوتبال سوریه با اعلام عذرخواهی، با سفر تیم امید خود به ایران مخالفت کردند تا دیدار تدارکاتی تیم امید با این تیم عربی در جزیره کیش لغو شود.

وی افزود: مسئولان کمیته بین‌الملل فدراسیون تلاش کردند تا یکی از تیم‌های کره‌شمالی، اردن و مالزی را جایگزین تیم سوریه کنند اما این تیم‌ها درحالیکه قرار بود تمام هزینه‌های‌شان پرداخت شود، از سفر به ایران امتناع ورزیدند.

مدیرفنی تیم فوتبال امید ایران اضافه کرد: تیم امید قرار است در روزهای ٢٠ و ٢١ اسفندماه با تیم کویت دیداری تدارکاتی را برگزار کند اما به خاطر تعویق نیفتادن بازی‌های هفته بیست و سوم لیگ برتر، مجبوریم یک بازی با تیم کویت انجام دهیم، آنهم درحالیکه تیم امید پیش از حضور در مسابقات مقدماتی المپیک نیاز به بازی تدارکاتی دارد.

کاشانی همچنین گفت: در نشستی که به همراه محمد خاکپور با مهدی تاج داشتیم، خواستار به تعويق افتادن چند روزه هفته بیست و سوم از رقابتهای ليگ برتر شدیم تا این بازی‌ها را از دست ندهیم اما هنوز با تیم ایران همکاری صورت نگرفته است.