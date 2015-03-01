تولید سلول های خورشیدی پربازده با الگوبرداری از ساختار چشم

به گزارش خبرگزاری مهر، بدون شک در ظاهر به نظر می رسد که میان سلول های خورشیدی و ریزترین ساختارهای چشم ارتباط منطقی وجود داشته باشند اما به تازگی گروهی از دانشمندان در آلمان به سراغ ریزبخش هایی از چشم به نام "فرورفتگی مرکزی" رفته اند تا با بررسی دقیق و الهام گرفتن از آن، نسل جدید و متفاوتی از سلول های خورشیدی را طراحی کنند که کارایی به مراتب بالاتری از نمونه های فعلی داشته باشد.

تیمی از دانشمندان بخش علوم نوری انستیتو ماکس پلانک آلمان با همکاری Helmholtz-Zentrum Berlin با الهام گرفتن از مکانیسم های پیچیده ریزبخش های فرورفتگی مرکزی چشم، سلیکن مورد استفاده در سلول های خورشیدی را به گونه ای طراحی کرده اند که در جذب نور خورشید و تبدیل آن به الکتریسیته بازده قابل توجهی داشته باشد.

این ریزبخش ها که در مرکز لکه شبکیه قرار دارند حاوی ساختارهایی به شکل شیپورهای مخروطی هستند که با سلول های عضبی در ارتباط مستقیم بوده و امکان آن را فراهم می آورند که تصاویر مختلف را با بالاترین جزئیات مشاهده کنیم.

دانشمندان ضمن بررسی دقیق فرآیند جذبی نور توسط این ساختارهای بسیار ریز به الگوبرداری از آنها پرداخته و در تلاش هستند سلول های فوتوولتائیک جدیدی طراحی کنند که در قیاس با نمونه های فعلی، بخش بیشتری از نور خورشید را تبدیل به الکتریسیته می کند.

آنها مدعی هستند با استفاده از این روش منحصربفرد، روند جذب نور در سلول های خورشیدی تا 65 درصد افزایش پیدا می کند این درحالی است که بازده کاری سلول های خورشیدی فعلا بین 15 تا 20 درصد است.