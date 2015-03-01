دپوی بیش از ۲۰۰ هزار تن سیب درختی در سردخانه های ارومیه

امیر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنظیم بازار میوه در ایام پایان سال گفت: همه ساله در خصوص میوه عید و کمبود و افزایش قیمت ها مشکلاتی متوجه مردم بوده ولی امسال امیدواریم با وجود ذخیره ای که در سردخانه ها شکل گرفته از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه هیچ گونه مشکلی برای ارائه سیب درختی درجه یک برای مصرف کنندگان وجود ندارد اظهار داشت: هشت هزار تن سیب درختی درجه یک که عمدتا در ارومیه تولید شده توسط مباشرین خرید سایر استان های کشور در حال بارگیری و ارسال هستند.

وی سیب درختی خریداری شده برای تنظیم بازار عید در کشور را ۲۲ هزار تن اعلام و تصریح کرد: از این میزان می بایست ۱۶ هزار تن از سیب تولیدی استان آذربایجان غربی خریداری شود اما متاسفانه یک ماه پیش خرید متوقف شد.

مرادی علت توقف خرید سیب استان را مشکلات ناشی از عدم صادرات به اقلیم کردستان ذکرکرد و گفت: بروز مشکل عدم صادرات بهانه ای شد تا خرید متوقف و در این بین بدلایل نامعلومی سهم تامین سیب استان بین سایر استان های تولید کننده تقسیم شود.

مدیرعامل تعاونی باغداران ارومیه همچنین با بیان اینکه هنوز مشخص نشده طرح تنظیم بازار حمایت از مصرف کننده است یا تولید کننده، از اقدام دولت در عمل به تعهدات خود در مقابل باغداران اظهار نارضایتی کرد و گفت: متاسفانه با وجود ارائه سیب با کیفیت از سوی باغداران، دولت تاکنون در انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت ۵۰ درصدی پول خرید سیب های تنظیم بازار عید قصور کرده و امیدواریم هرچه سریعتر به این مورد رسیدگی کنند.

مرادی ادامه داد: باغداران برای انجام کارهای باغات خود و تولیدات در سال های آتی نیاز مبرم به پول حاصله از فروش محصولات خود دارند و از طرفی هم عدم انجام تعهدات به موقع دولت باعث بی رغبتی در باغداران برای فروش محصولات به دولت در سال های آینده خواهد شد.

وی در پایان قیمت سیب درختی درجه یک برای طرح تنظیم بازار روزهای پایانی سال را ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان پیش بینی کرد.