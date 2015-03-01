به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند در سال 1394 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی فاینانس علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل مقابل ریالی 35 میلیارد دلار تامین شود. (این بخش در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه به تصویب رسیده بود.)

دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند. شورای اقتصاد بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه این تسهیلات را به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص می دهد.

کلیه طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می گردد، باید با تایید دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی، زیست محیطی باشد.

بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه، زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل برداشت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.