به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران شامگاه شنبه (نهم اسفند ماه) در مراسم پایانی نخستین جشنواره رسانه‌های شهری که در سالن آمفی‌تئاتر مجتمع نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، با بیان اینکه هدف همه ما این است که شهرمان را گامی به پیش ببریم و تهران برای همه شهروندانش محلی بشود برای زندگی، چه از بعد مادی و چه از بعد معنوی، گفت: ما می‌خواهیم روزی برسد که تهران برای کشورمان و همچنین دنیا مایه افتخار باشد.

وی با اشاره به حدود یک دهه فعالیتش در منصب شهردار پایتخت، تاکید کرد: خوشبختانه امروز به این نقطه رسیده‌ایم که برای پیشرفت تهران دیگر شهرداری با حوزه برنامه‌ریزان درون و بیرون شهرداری و با هزینه کردن امکانات مادی، بیش از این میسر نیست؛ تهران به نقطه‌ای رسیده که اگر یکایک مردم و شهروندان این شهر، خودشان برای پیشرفت شهرشان یک مشارکت معنی‌دار نداشته باشند، ما دیگر به جایی قابل توجه نخواهیم رسید.

به گفته شهردار پایتخت، تنها بستری که می‌تواند این پیوند را میسر سازد، رسانه‌ها هستند.

قالیباف ادامه داد: ما در حوزه زیرساخت‌ها، اقدامات جدی انجام داده‌ایم، مشکلات را به خوبی شناسایی کرده‌ایم و برنامه‌های خوبی هم برای برطرف کردن این مشکلات تدوین کرده‌ایم؛ ولی الان به جایی رسیده‌ایم که نیازمند یک تجدید رفتار مثلا در حوزه ترافیک بین شهروندان هستیم. این اقدامی است که برای تحقق شعار «آسمان آبی، زمین پاک» باید انجام شود و این تغییر رفتار باید در مردم به وجود بیاید.

وی بار دیگر تاکید کرد: تنها راه پیشرفت ما، توجه به امر مشارکت شهروندان است و ما برای این موضوع، دست نیاز به سوی اهالی رسانه دراز می‌کنیم.

شهردار تهران همچنین گفت: اگر از من سئوال شود که فلسفه شکل‌گیری یک نظام اسلامی و دولت اسلامی چیست؟ می‌گویم، ارتقای آگاهی شهروندان. بدون شک امروز ما هم به عنوان یک مجموعه در مدیریت شهری وظیفه داریم که آگاهی مردم را بالا ببریم و در حوزه شهری، مردم را با حقوق خودشان آشنا کنیم و این کار را رسانه‌ها می‌توانند انجام دهند.

قالیباف افزود: اگر مردم یک شهر به حقوق خود آشنا باشند و جرات پیدا کنند بدون هیچ دغدغه و نگرانی این حقوق را مطالبه کنند، آنگاه مشارکت اتفاق می‌افتد و وقتی مشارکت شکل گرفت، اعتمادسازی شکل خواهد گرفت و اگر اعتماد در جامعه‌ای به وجود بیاید،‌ آن جامعه به سمت پیشرفت حرکت خواهد کرد.

وی خطاب به نمایندگان افکار عمومی، گفت: ما در شهرداری تهران با آغوش باز انتقادها را می‌پذیریم، روحیه مطالبه‌گری و چالش ایجاد کردن در جهت بهتر شدن امورات را می‌پذیریم؛ ولی بعضی اوقات هم است که نه اینکه ناراحت شویم، ولی خستگی بر تن‌مان می‌ماند.

شهردار تهران گفت: من و همکارانم روزی 15، 16 ساعت بی‌وقفه کار می‌کنیم و شما باورتان نمی‌شود که نیم ساعت استراحت هم در بین آن وجود ندارد؛ از این جلسه به آن جلسه، از این بازدید به آن بازدید. ولی بعضی اوقات بعضی یادداشت‌ها و نوشته‌ها دور از انصاف و متاسفانه در بعضی جاها غیرواقعی است و این زیبنده جامعه ما نیست.

قالیباف ادامه داد: بعضی‌ وقت‌ها شاهد راهنمایی‌های بیش از حد هستیم. در بین همه سختی‌ها، نباید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم این شهر احساس ناامیدی کنند. البته من بارها گفته‌ام ما هیچ‌ وقت نتوانسته‌ایم کاری را عرضه کنیم که درخور شأن این مردم با محبت و خونگرم باشد.

وی سپس به آنچه ابراز رضایت مردم تهران از عملکرد مجموعه مدیریت شهری در دوره تصدی راس هرم آن از سوی خود نامید، گفت: این روزها من هر جا می‌روم، مردم از ما تشکر می‌کنند؛ 90 درصد مردم زبان تقدیر و تشکر دارند و ما را شرمنده خودشان می‌کنند و خستگی را از تن‌مان درمی‌آورند. این روزها مردم با صدای بلند از ما تقدیر می‌کنند و با صدای آرام به انتقاد از ما می‌پردازند.

شهردار تهران ادامه داد: وقتی ما می‌توانیم با این صمیمیت، گرمی و صداقت به مردم شهرمان خدمت کنیم، چرا رفتارهایی انجام دهیم که در آن کدورت، دلسوزی و دل‌شکستگی است. جامعه ما می‌طلبد که با صمیمیت، گذشت، همدلی و همدردی کار را پیش ببرد و من مطمئن هستم این روحیه گرم، با صفا و صمیمیت در شما اهالی رسانه وجود دارد.