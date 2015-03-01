کرمانشاه چهارمین استان پردرآمد کشور از صنعت گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرادی بیستونی شامگاه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی سفرهای نوروزی که شامگاه شنبه در فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز و ورود مسافران و گردشگران نوروزی به استان کرمانشاه، اظهار داشت: مسئولان شهرداری و سایر دستگاه های خدمات رسان، مطابق هر ساله در تلاش هستند تا محیط های گردشگر پذیر را ساماندهی کرده و به فضایی مطلوب برسانند.

وی افزود: اداره میراث فرهنگی کرمانشاه نیز از مراکز اقامتی بازدیدهایی داشته است و این مراکز تقریبا آماده خدمت رسانی و اسکان مسافران هستند.

مرادی بیستونی بر لزوم ساماندهی دست فروشان و زیبا کردن چهره شهر های استان تاکید کرد و گفت: یکی از اهداف شهرهای توریست پذیر در جذب گردشگر، کسب درآمد است و ما هم بدنبال آن هستیم.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۵ تخته سیاه چادر درخواست اسکان در مجموعه تاریخی طاقبستان را داشته اند، تاکید کرد: می بایست سرویس های بهداشتی برای آنها در نظر گرفته و ستاد مبارزه با حیوانات ناقل بیماری نیز در محدوده طاقبستان به طور جدی فعالیت کند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه یادآور شد: عدم وجود سرویس بهداشتی در محوطه پارک پرندگان نیز اعتراض گردشگران را در پی داشته است که باید برای آن فکری شود.

مرادی بیستونی اظهار داشت: خیمه های نماز نیز باید از ۲۰ اسفند برپا شده و پایگاه های هلال احمر نیز قبل از ایام نوروز مستقر شوند. همچنین شهرداری، سازمان پارک ها و یا دستگاه خدمات رسان دیگری در محدوده طاقبستان پارکبان قرار دهد تا میزان سرقت دراین ایام کاهش یافته و از این طریق کسب درآمد شود.

وی یادآور شد: در محدوده مکان هایی نظیر بازار تاریخی کرمانشاه، تکیه بیگلربیگی و تکیه معاون الملک نیازمند تابلوهای راهنمای شهری هستیم که مسافران سردر گم نشوند. کوچه تکیه بیگلربیگی نیز باید زیبا سازی شده و نمادی از قدمت تاریخی کرمانشاه باشد.

این مسئول در پایان گفت: استان کرمانشاه به لحاظ کسب درآمد حاصل از گردشگری پس از استان های فارس، اصفهان و خراستان رضوی، رتبه چهارم کشور را در اختیار دارد.