يك استاد دانشگاه در راستاي حمايت از مراكز ديني و قرآني تأكيد كرد:علم توأم با عمل بايد در برنامه هاي ديني مراكز اسلامي قرار گيرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، وي در مقاله خود يادآور شده است پس از يورشهاي شديدي كه به برگزاري كلاسهاي حفظ قرآن كريم از سوي فرقه هاي غير ديني مختلف انجام گرفت، استاد سلمان بن محمد عمري مقاله اي با عنوان" دفاع از قرآن" در 170 صفحه نوشت.

وي در اين مقاله مي نويسد: بيش از 300 نفر از شخصيتهاي برجسته و تحصيلكرده از همه مناطق دنيا درمقابل اين حملات قرار گرفته و تلاشهايي برضد اين حملات انجام داده اند كه در واقع ضد ترس، وحشت و تندروي است.

عمري تأكيد مي كند: اتهاماتي بي ماهيت به برگزاري كلاسهاي حفظ قرآن از سوي اين گروه انجام شده است كه به منظور مقابله و رويارويي با اين يورشها و حملات، بايد اهداف و انگيزه هاي اين اهداف مشخص شود تا اين حملات به شكست بيانجامد و روح موفقيت و پيروزي در ميان مسلمانان به وجود آيد. چرا كه قرآن سفارش مي كند از دستورات اسلامي حمايت و دفاع كنيم و تعاليم بسياري در راستاي رسيدن به پيروزي و نشان دادن نيرنگها و دشمني هاي آنها مي دهد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني الزمان عراق استاد عمري معتقد است برگزاري كلاسهاي ديني و قرآني فعال ميان زنان ومردان و توجه و اهتمام به قرآن، تلاوت، حفظ، تجويد و تفسير آن و عمل به شيوه اي است كه در سختي ها و راحتي ها كمك فرواني مي كند.

وي برگزاري اين كلاسها و محافل ديني را به منظور رسيدن به هماهنگي و همكاري ميان مسلمانان و مؤسسات اسلامي مهم مي شمارد تا جائيكه گرامي داشتن و تكريم از دانشجويان موفق در اين زمينه را براي رسيدن به اهداف اسلامي و قرآني مهم مي داند.

استاد سلمان عمري به همكاري و اتحاد سازمانهاي مختلف ومشاركت دانشگاهها و مراكز علوم قرآن اشاره كرد و نوشت آموزش بايد همراه عمل باشد تا نتيجه مطلوب دهد. علم بي عمل و بالعكس هيچ جوابي نمي دهد.

وي معتقد است كه خالي نكردن ميدان با وجود تحصيلات علمي و دانشگاهي، شناخت فضائل حفظ قرآن كريم، حمايت از مدعوين و حافظ قرآن با حمايتهاي مادي و معنوي تاثير به سزايي دارد.

از سوي ديگر آگاهي دادن به پدران ومادران درمقابل اين امر خطير، تأسيس سازمانهاي خيريه به منظور رشد و ارتقاي جوانان وديگر اقشار جامعه، حفظ پايگاههاي قرآني و همچنين پركردن مساجد به منظورپشتيباني و حمايت از اين مؤسسات و همبستگي با وزارتخانه هاي آموزش و پرورش تأثير قابل توجهي دارد.

آموزش و تعليم حافظان قرآن، تشويق آنها، برگزاري برنامه هاي ديني، فرهنگي، تربيتي و آموزشي به منظور آگاه كردن آنها با تمدن اسلامي و داشتن فرصت مناسب براي پيشبرد اهداف اسلامي است.

استاد سلمان عمري به خدمات ارزنده اين مؤسسات علمي با وضع برنامه هاي متنوع ديني اشاره كرد كه اين برنامه ها فرصتي براي آموزش و حفظ قرآن كريم مي دهد و علم توأم با عمل را در مقدمه نيات خيرخواهانه خود قرار مي دهد.

ازآنجايي كه مسئوليت يك جامعه با خانواده است بنابراين خانواده ها بايد جايگاه قرآن كريم را درميان فرزندان كوچك خود تقويت و تثبيت و آنها را به حفظ قرآن كريم تشويق كنند.