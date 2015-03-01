زمین لرزه ای که زیر سایه بم گم شد/ گسل کوهبنان غول خفته کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، کرمان یکی از استان های زلزله خیز کشور است و ۱۸ گسل زلزله خیز مناطق مختلف استان کرمان را فراگرفته است ۹۸ درصد مناطق مسکونی استان کرمان به جز قسمتی از شهرستان سیرجان زلزله خیز است هر چند گفته می شود که بیان زلزله خیز بودن کرمان می تواند تاثیر اقتصادی منفی بر جذب سرمایه بگذارد اما فراموشی زمین لرزه در کرمان خطرش از تردیدهای سرمایه گذاران در کرمان بیشتر است.

در سرزمینی مانند ژاپن که زلزله خیزترین منطقه جهان است میزان جذب سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این امر نیز ناشی از برخورد علمی و هوشمندانه با زلزله خیز بودن این کشور است نکته جالب اینکه در سونامی چند سال قبل این کشور سفیرژاپن با حضور در کرمان خواستار بهره برداری سریع از تجربه مدیران کرمان در عملیات امداد زمین لرزه بم و زرند شد.

فراموش کردن زمین لرزه در کرمان خطر آفرین است

فراموش کردن زمین لرزه خیز بودن اکثر شهرهای کرمان و همچنین وجود ساختمانهای فرسوده در استان کرمان که بیش از ۵۰ درصد ساختمانهای استان را به خصوص در شهرهای پر جمعیت در برمی گیرد خطری عمده را عاید این استان می کند حال می خواهد این فراموشی از طرف مردم باشد یا مسئولان.

مهمترین ضرورت در استان کرمان جدی گرفتن مدیریت بحران در استان کرمان است، استانی که زمین لرزه های بالای شش ریشتر متعددی را طی ۱۰ سال گذشته تجربه کرده است نمی تواند به سادگی این واقعیت را فراموش کند و آن را در پس بهانه جذب سرمایه قرار دهد.

نکته قابل توجه اینکه در دولت جدید به دلیلی اینکه زمین لرزه بزرگی هنوز استان را تکان نداده است کمترین توجه نیز به خطر زلزله خیز بودن کرمان می شود و خبری از مانور، آگاهی بخشی به جامعه و آموزش مدیریت بحران برای مردم و مسئولان نیست یا حداقل اطلاع رسانی نشده است.

مدیریت بحران در کرمان ضروری است

در کنار اقدامات مناسب اقتصادی و توسعه ای که در کرمان صورت می گیرد پرداختن به ضرورت مدیریت بحران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در کرمان مردم استان طی سالهای اخیر زمین لرزه را با نام بم، زرند و ریگان به یاد می آورند اما زمین لرزه زرند هر چند نسبت به زمین لرزه بم کشته و زخمی کمتری به جای گذاشت اما میزان خسارت های ناشی از این زمین لرزه بسیار زیاد بود و موجب شد بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی و تجاری در شمال استان کرمان بازسازی شود.

زلزله زرند نتیجه فعالیت یک گسله کوچک از گسل بزرگ کوهبنان بود

زمین لرزه زرند که صدها کشته و زخمی به جای گذاشت و بسیاری از روستاهای شمال کرمان را ویران کرد که به جابجایی این روستاها منجر شد نتیجه فعالیت تنها یک گسله از گسل بزرگ کوهبنان در شمال استان کرمان است.

در اسفند ماه سال ۸۳ زمین لرزه ای شدید با قدرت ۶.۴ ریشتر زرند را لرزاند و بلافاصله با حدود ۳۰ پس لرزه همراه بود.

این زمین لرزه زیر سایه خسارات جانی زمین لرزه بم فراموش شده است اما خسارات بسیاری برجای گذاشت.

در این حادثه دلخراش، بیش از هشت هزار ساختمان در شهر زرند و روستاهای این شهرستان آسیب دید یا یا به کلی ویران شد.

شمار کشته شدگان این زلزله ویرانگر، حدود ۶۱۲ نفر بود و تعداد زخمیان هزار و ۴۱۱ نفر برآورده شد.

اینک دهمین سالگرد بزرگترین زلزله دهه های اخیر شهرستان زرند فرا رسیده است و زرند در طی این ۱۰ سال جانی تازه گرفته است و با همه زخم ها و دردهای آن روزها، به حیات خود ادامه می دهد.

در ۱۰ سال گذشته، بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی در شهرستان زرند بازسازی و مقاوم سازی شده است.

در کرمان همیشه باید برای مقابله با زمین لرزه احتمالی آماده بود

علی رشیدی، رئیس سازمان زمین شناسی استان کرمان با اشاره به اینکه نمی توان تعداد گسلهای زلزله خیز کرمان را مشخص کرد بلکه باید در مقابل بروز زمین لرزه احتمالی هوشیار بود گفت: یکی از مهمترین گسلهای کرمان گسل کوهبنان است که البته این گسل اکثر شهرستانهای شمالی و مرکزی استان را فراگرفته است.

وی افزود: این گسل شامل تعداد قابل توجهی گسله است. مهم این است که زمین لرزه قابل پیشگیری و پیش بینی نیست و تنها کاری که می توان انجام داد آمادگی مقابل بروز حادثه است.

وی تصریح کرد: تعداد گسله ها در کرمان زیاد است و تنها گسل بزرگ کوهبنان خود از ده ها گسله تشکیل شده است که زمین لرزه زرند براثر فعالیت یکی از همین گسله ها روی داد.

وی گفت: آنچه که بر اثر مطالعات بر روی گسله ها مشخص است این است که جهت بروز زمین لرزه ها از شمال به سمت جنوب کرمان در حال حرکت است اما بروز زمین لرزه قابل پیش بینی علمی نیست.

مقاوم سازی در کرمان باید در دستور کار قرار گیرد

رشیدی افزود: مطالعه بر روی رفتار های زمین در کرمان ضروری است و باید مستحکم سازی سازه ها در استان با جدیت انجام شود.

رشیدی افزود: در زمین لرزه های بم و زرند نیز به ساختمانهای مقاوم کمترین حادثه وارد شد و باید به این سمت حرکت کنیم.

وی تاکید کرد که باید مقاوم سازی در راس برنامه ها در ساخت و سازها قرار گیرد و مدیریت بحران نیز در کنار آموزش همگانی در دستور کار قرار داشته باشد.

زمین لرزه بم و زرند درسی برای سایر کرمانی ها باشد

مدیرکل ستاد بحران استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: زمین لرزه بم و زرند درسی بزرگ برای مردم استان کرمان بود که هیچ زمان نباید فراموش شود.

محسن صالحی افزود: مردم کرمان باید بدانند که مقاوم سازی و استحکام بخشی به خانه ها باید در راس هدفگذاری آنها در ساخت و سازها باید باشد.

وی تاکید کرد: پس از زمین لرزه های یاد شده مقررات سختگیرانه تری در راستای نظارت بر ساخت و سازها در استان کرمان انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین در جریان بازسازی بم و زرند و کپر زدایی و طرحهای هادی روستایی بسیاری از سازه های غیر مقاوم در سراسر استان کرمان استحکام بخشی شده اند و باید در شهرهای بزرگ نیز در این راستا مردم هوشیار تر باشند.

صالحی گفت: بهتر است هزینه ای که برای ساخت خانه های بزرگ انجام می دهیم برای ساخت خانه های کوچکتر اما مقاوم هزینه کنیم.

وی در ادامه به اهمیت مدیریت بحران در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در این چارچوب وظیفه تمام افراد و سازمانها در زمان بروز زمین لرزه و یا هر حادثه ای تعریف شده است.

وی افزود: آموزشهای همگانی و پیشگیرانه در زمین بروز حادثه بسیار با اهمیت است.

مدیرکل ستاد بحران کرمان ادامه داد: مقاوم سازی و استحکام بخشی سازه ها از تمام راهها دیگر برای مقابله با زمین لرزه اهمیت بیشتری دارد.

وی افزود: مردم کرمان نباید خطر بروز زمین لرزه در استان کرمان را فراموش کنند و باید برای مقابله با زمین لرزه احتمالی در کرمان در هر شرایطی آماده باشیم.

گزارش: زهرا اسلامی