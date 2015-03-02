شاید فدراسیون کشتی باید به ما برسد!/ خوابگاه نصرت فیلم ترسناک است

سجاد محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اردوی مشترک تیم ملی بوکس ایران با قزاق‌ها، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این اردو کمک زیادی به ما کرد و از نظر فنی تجربه بسیار خوبی بود. البته همیشه همه چیز بعد فنی نیست.

وی افزود: امکانات هم تاثیر بسیار زیادی در موفقیت هر ورزشکار دارد. بوکسورهای قزاق هم چهار دست ندارند بلکه همه چیزشان روی حساب و کتاب است. در تمریناتشان بیش از 10 مربی حضور دارد. ماساژور، فیزیوتراپ و روانشناس دارند

بوکسور وزن 75 کیلوگرم تیم ملی ایران ادامه داد: ما چیزی از قزاق ها کم نداشتیم ولی امکاناتمان صفر است. 11 نفر در خوابگاه نصرت در یک اتاق چهار نفره می‌خوابیم. خوابگاه نصرت مثل فیلم ترسناک می‌ماند. خیلی قدیمی است و بوی بدی می‌دهد. حتی سوسک و مورچه هم دارد.

محرابی یادآور شد: علاوه بر همه اینها هیچ حقوقی هم نمی‌گیریم. هر اردویی که می‌آیم 60 هزار تومان پول بنزینم می‌شود. هزینه مکمل، لباس، دستکش و ... را هم به این اضافه کنید. بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم شاید وظیفه فدراسیون کشتی است که به ما برسد.

بوکسورهای قزاق به جای ما بودند بوکس را کنار می‌گذاشتند

وی ادامه داد: مجبوریم ادامه دهیم زیرا عاشق بوکس هستیم. هر اعتراضی هم می‌کنیم به جایی نمی‌رسد. اگر یک سوم امکانات قزاق‌ها برای ما بود، موفقیت‌های‌مان از آنها هم بیشتر می‌شد اما آنها اگر شرایط ما را داشتند، همگی بوکس را کنار می گذاشتند.

یوکسور وزن 75 کیلوگرم تیم ملی در پایان گفت: از بچگی بوکس بازی می‌کنم و نه درس خواندیم و نه کار فنی بلدیم اما ادامه می‌دهیم و امیدواریم شاید شرایط عوض شود. کسب سهمیه المپیک خیلی سخت شده ولی تمام تلاشمان را می‌کنیم و هیچ وقت از جنگیدن و مبارزه دست نمی‌کشیم.