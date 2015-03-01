ترفندهایی که داماد برای خرید طلا باید بداند

مجله مهر: برای اینکه بتوانید حلقه نامزدی با بهترین قیمت نسبت به بودجه خود بخرید، ۷ نکته کلیدی را از زبان متخصصین خبره در زمینه طلا و جواهر بیان خواهیم کرد.

«آنوب شاه»، برشگر الماس و «آندریا نوولا»، مدیر خلاق جواهرسازی «جِما جِید»، راز و رمزهایی را فاش می کنند تا بتوانید بیشترین درخشش و زیبایی را بر حسب پول داخل جیب تان بدست آورید.

۱. اگر می خواهید جواهر بخرید، روی قیراط الماس حساس باشید

حداقل برای بانویی که نامزد شماست، وزن به قیراط و اندازه نگین الماس نشان یک حلقه، فاکتورهایی مهم در خرید هستند (هر قیراط معادل ۲ دهم گرم است). این را طلافروش ها می دانند و همین موضوع است که اصل قیمت طلا و جواهر را تعیین می کند. آنوب توصیه می کند: «بجای خرج کردن پول تان برای خرید الماس یک قیراطی، تلاش کنید که یک نمونه ۹۵ صدم قیراطی پیدا کنید. فروشندگان تمام تلاش شان را می کنند که وزن قیراط بالاتری به شما پیشنهاد دهند تا پول و سود بیشتری بدست آورند. اگر قیراط یک جواهر الماس نشان کم شود، قیمت آن بطور قابل ملاحظه ای افت خواهد کرد.»

نوولا نیز موافق است که این توصیه ای طلایی برای صرفه جویی است، او اضافه می کند: «برای هر چند صدم قیراط بیشتر، قیمت الماس به صورت نجومی رشد می کند؛ اگر حلقه ای با الماس یک قیراطی به شما پیشنهاد شد، فراموش نکنید که قیراط های پایین تر مثلا ۹۵ یا ۹۷ صدمی را نیز امتحان و مقایسه کنید. ظاهر این موارد فرق زیادی با هم ندارد، اما تفاوت قیمت زیادی را ایجاد می کند.»

۲. آنلاین خرید کنید

با خرید در برخی فروشگاه های آنلاین می توانید از تخفیف های ویژه استفاده کنید. به علت اینکه این فروشگاه ها مخارجی همچون اجاره مغازه را ندارند، برخی مواقع محصولات خود را با قیمت های پایین تر از بازار ارائه می دهند. آنوب توصیه می کند: «حتی اگر علاقه به بازارگردی دارید، این کار را انجام دهید اما در نهایت خریدتان را آنلاین انجام دهید؛ چون در این صورت امکان دیدن مدل های بیشتر و بهره مندی از قیمت های پایین تر را خواهید داشت. برخی مواقع بین مغازه ها و فروشندگان آنلاین، تفاوت ۲۰ درصدی قیمت وجود دارد.»

۳. در فصل تابستان خرید کنید

به صورت نانوشته، اکثر عروسی ها در فصل تابستان برگزار می شوند؛ در نتیجه ممکن است فکر کنید که این فصل بدترین زمان برای خرید حلقه نامزدی است. اما با توجه به اینکه با برگزاری عروسی ها در تابستان، اکثر نامزدی ها در مواقع دیگر سال انجام می شود، بهتر است در تابستان اقدام به خرید حلقه کنید. آنوب می گوید: «چون فروش در تابستان کمتر است، اکثر جواهرفروشان با مشتریان خود بهتر راه می آیند و انعطاف پذیر تر عمل می کنند. برعکس، در حوالی عید سال نو تقاضا برای حلقه های نامزدی زیاد می شود و قیمت آن ها بالا می رود.»

۴. مدل های غیر معمول را پسند کنید

آیا همسر شما یک الماس گرد یا حلقوی را ترجیح می دهد؟ متاسفانه شما در گروه اکثریت جا دارید و بر حسب همین تقاضا باید پول بیشتری را صرف خرید کنید. برای صرفه جویی، به اشکال غیر معمول و غیر سنتی نیز نگاهی بیاندازید و با همسرتان به توافق برسید که یکی از آن ها را پسند کند. آنوب عقیده دارد: «بر اساس بدیهیات اقتصادی، حلقه هایی با اشکال فانتزی قیمت بسیار کمتری دارند چون تقاضا برای آن ها کمتر است. همچنین، یک تراشکار برای ساختن الماس گرد باید نسبت به اشکال دیگر، مقدار بیشتر از الماس را بتراشد، در نتیجه قیمت الماس های گرد زیادتر است.»

۵. به دنبال دیگر سنگ های زینتی بگردید

شاید بدترین دشمن یک مرد در هنگام خریدهای نامزدی را بتوان الماس های گران قیمت دانست. سعی کنید بانوی تان را متقاعد کنید به سنگ های دیگری مانند یاقوت و زمرد و ... فکر کند. نوولا پیشنهاد می کند: «عروس های خاص می توانند سنگ های غیر متعارف پسند کنند یا حلقه ای بر پایه نگین الماس بخرند اما از فروشنده بخواهند در نگین حلقه از سنگ دیگری استفاده کند. برای مثال فرهنگ های شرقی برای سنگ یشم سبز ارزش فوق العاده ای قائل اند و خریداران می توانند این سنگ را که کمیاب تر از الماس است اما قیمت کمتری دارد، خریداری کنند.»

۶. طلای زرد بخرید

طلای زرد مدتی است از مد افتاده و نسبت به سایر انواع فلزات زینتی و جواهرآلات افت قیمت پیدا کرده است. اگر نامزدی دارید که هنوز به طلای زرد علاقه دارد، این فرصت طلایی را از دست ندهید و برای صرفه جویی او را تشویق به خرید بر مبنای این علاقه اش کنید.

۷. طلای ۱۴ عیار را بر ۱۸ عیار ترجیح دهید

وقتی قصد خرید طلای زرد را دارید، باید به نکته مهمی توجه کنید. طلای ۱۸ عیار با توجه به نام آن بیشترین فروش را دارد اما آنوب می گوید: «این تنها یک برند است و به دلیل اینکه طلای ۱۸ از ۱۴ عیار خالص تر است قیمت بیشتری دارد؛ در حالی که تفاوت چندانی در ظاهر این دو نوع وجود ندارد. اگر طلای ۱۴ عیار بخرید می توانید مقدار خوبی را صرفه جویی کنید و فقط کافیست به صورت سالانه با صرف مبلغی ناچیز، حلقه را خش گیری و آبکاری کنید تا همواره مثل یک طلای نوی ۱۸ عیار به نظر برسد.»