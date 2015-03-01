پگیدا به انگلیس رسید

‌به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آن اسلام، گروهی افراطی در این تظاهرات خواستار جلوگیری از رشد اسلام شدند و بر علیه اسلام شعار سر دادند. برخی از کارشناسان معتقدند بهره برداری از حادثه شارلی فرانسه سبب بروز چنین حوادثی می شود.

یکی از مسئولان شهر نیوکاسل گفت: مسلمانان با پلیس کنار می آیند و مشکلی ایجاد نمی کنند و نظاهرات علیه آنان توجیهی ندارد.

دیوید استوکدیل یکی از اعضای شورای شهر گفت: اسلام دین صلح است و شهر نیوکاسل دارای فرهنگ های متعدد است و اسلام هم بخشی از ماست. بعد از حادثه شارلی خشونت علیه اسلام و نماد های اسلامی و مسلمانان ۱۱۰ درصد افزایش یافته که سبب حیرت و نگرانی کارشناسان است.