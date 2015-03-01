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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۸

پگیدا به انگلیس رسید

پگیدا به انگلیس رسید

فعالیت پگیدا به انگلیس رسید و در شهر نیو کاسل تظاهراتی ضد اسلام برپا شد که ادامه فعالیت پگیدا در آلمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آن اسلام، گروهی افراطی در این تظاهرات خواستار جلوگیری از رشد اسلام شدند و بر علیه اسلام شعار سر دادند. برخی از کارشناسان معتقدند بهره برداری از حادثه شارلی فرانسه سبب بروز چنین حوادثی می شود.

یکی از مسئولان شهر نیوکاسل گفت: مسلمانان با پلیس کنار می آیند و مشکلی ایجاد نمی کنند و نظاهرات علیه آنان توجیهی ندارد.

دیوید استوکدیل یکی از اعضای شورای شهر گفت: اسلام دین صلح است و شهر نیوکاسل دارای فرهنگ های متعدد است و اسلام هم بخشی از ماست. بعد از حادثه شارلی خشونت علیه اسلام و نماد های اسلامی و مسلمانان ۱۱۰ درصد افزایش یافته که سبب حیرت و نگرانی کارشناسان است.

کد مطلب 2508686

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