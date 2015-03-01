آخرین وضعیت مترو فرودگاه امام (ره)/ درخواست حمایت از دولت

هابیل درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت خط ۶ و ۷ مترو، گفت: در خط ۷ مترو دو دستگاه TBM در حال حفاری هستند و تاکنون ۱۵ کیلومتر تونل خط ۷ ساخته شده و در صورت تامین اعتبارات لازم خط ۷ مترو در سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه اتمام کل خطوط مترو به ۱۲ هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد، گفت: دولت وظیفه خود را در حوزه مترو که تامین ۵۰ درصد از اعتبارات است عمل کند تا ما بتوانیم تا پایان سال ۹۵، ۵ خطی که در دست احداث داریم به بهره برداری برسانیم.

درویشی با بیان اینکه اگر دولت ۶ هزار میلیارد به مترو بدهد مدیریت شهری می تواند خطوط مترو را تکمیل کند، گفت: در صورت تکمیل مترو، می توانیم ۱۰ میلیون مسافر جابه جا کنیم.

به گفته مدیرعامل شرکت مترو، راه حل تامین اعتبارات، فاینانس است و شهردار تهران در سفری که اخیرا با طرف خارجی داشته مشکل پیش پرداخت را حل کرده است و دولت می تواند با یک دیپلماسی قوی، فاینانس خطوط ۶، ۷ و ۳ را اجرایی کند.

وی با اشاره به رقم تصویب شده از سوی دولت برای کمک به مترو، گفت: دولت ۲۱۵ میلیارد برای کمک به مترو پیش بینی کرده که این رقم بسیار ناچیز است، در حالی که مدیریت شهری ۳ هزار میلیارد برای توسعه مترو در نظر گرفته که بر اساس قانون هزار و ۵۰۰ میلیارد آن را باید دولت بپردازد.

وی در خصوص آخرین وضعیت خط متروی فرودگاه امام (ره)، گفت: تمام اعتبارات این خط توسط دولت باید تامین شود که تاکنون نزدیک به ۱۲۰ میلیارد پرداخت شده که ۱۰۰ میلیارد آن در دولت دهم و کمتر از ۲۰ میلیارد در دولت یازدهم.

درویشی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۸۰ درصد این خط تکمیل شده و در صورت پرداخت اعتبارات لازم، شش ماهه به بهره برداری خواهد رسید.