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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۹

بحرین سفارت خود را در یمن به عدن منتقل کرد

بحرین سفارت خود را در یمن به عدن منتقل کرد

پس از کویت، امارات و عربستان بحرین هم اعلام کرد که از این پس سفیر این کشور در یمن در شهر عدن فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، وزارت خارجه بحرین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که سفیر این کشور در یمن از این پس در عدن فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

در این بیانیه تاکید شده است که تصمیم مذکور در راستای هماهنگی با دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اتخاذ شده است.

امارات، کویت و عربستان نیز پیشتر اعلام کردند که سفارتخانه خود را ازصنعا به عدن، محل استقرار «عبدربه منصورهادی» رئیس جمهوری یمن منتقل کرده اند.

هادی که هم اکنون باخروج از صنعا، پایتخت یمن به عدن رفته است طی روزهای اخیر دیدارهایی را با مقامات داخلی و خارجی داشته و خواستار انتقال گفتگوها میان گروههای سیاسی به خارج از صنعا و انتقال سفارتخانه های تعطیل شده در صنعا به عدن شده است.

کد مطلب 2508695

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