انجمن علمی برگزیده دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور سید احمد معتمدی - رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر 5 انجمن علمی این دانشگاه معرفی شد که انجمن علمی مهندسی کامپیوتر عنوان برترین انجمن علمی را به خود اختصاص داد.

بنابراین گزارش، انجمن های علمی مهندسی پلیمر و رنگ، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع و مهندسی پزشکی نیز رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

در این مراسم انجمن علمی مهندسی فیزیک به عنوان انجمن علمی برتر در حوزه برگزاری دوره ها و کلاس ها معرفی شد و در این حوزه انجمن علمی مهندسی مکانیک نیز به عنوان انجمن شایسته تقدیر اعلام شد.

در حوزه برگزاری مسابقات دانشجویی انجمن علمی مهندسی کامپیوتر به عنوان انجمن برتر و انجمن علمی مهندسی پلیمر و رنگ نیز به عنوان انجمن علمی شایسته تقدیر معرفی شدند.

همچنین انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و مهندسی مکانیک نیز به عنوان انجمن های علمی برتر و شایسته تقدیر در حوزه شرکت در مسابقات انتخاب شدند.

در حوزه برگزاری همایش ها انجمن مهندسی کامپیوتر و صنایع به ترتیب به عنوان انجمن برتر و شایسته تقدیر معرفی شدند.

انجمن مهندسی پلیمر و رنگ نیز به عنوان انجمن علمی برتر در حوزه برگزاری ایده پردازی به عنوان انجمن علمی برتر و انجمن های علمی مهندسی کامپیوتر، پزشکی و صنایع نیز در این حوزه شایسته تقدیر شناخته شدند.

در حوزه وب سایت انجمن علمی مهندسی انرژی و فیزیک به عنوان انجمن علمی برتر و انجمن علمی مهندسی مکانیک شایسته تقدیر معرفی شدند.

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و انرژی و فیزیک به عنوان انجمن های علمی برتر و شایسته تقدیر در حوزه برگزاری نمایشگاه و حضور در نمایشگاه ها معرفی شدند.

در حوزه بازدید های علمی هدفمند انجمن علمی مهندسی پلیمر و رنگ به عنوان انجمن برتر و انجمن های علمی مهندسی صنایع و مواد و متالورژی شایسته تقدیر انتخاب شدند.

خاطرنشان می شود، انجمن علمی مهندسی مکانیک و پلیمر و رنگ نیز در حوزه نشریات به عنوان انجمن های علمی برتر و شایسته تقدیر معرفی شدند.

در حوزه همکاری انجمن های علمی با اداره کل انجمن های علمی دانشگاه انجمن های علمی مهندسی پلیمر رنگ و صنایع معرفی شدند.

در این مراسم از طرح برگزیده ساخت دستگاه پلاسمای مایکرویو انجمن علمی مهندسی پزشکی و ساخت دستگاه تیزی سنج انجمن علمی مهندسی معدن و متالورژی نیز تقدیر شد.

لازم به ذکر است، در این مراسم از دانشجویان و اساتید فعال در برنامه های انجمن های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تقدیر شد.