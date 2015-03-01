ووشو در بخش کیفی و کمی پیشرفت کرده است

نوربخش عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وضعیت ووشو در سال های اخیر رو به رشد بوده که باید این را در دو بعد کیفی و کمی کی توان به ارزیابی آن پرداخت. اینک عموم استان‌ها دارای خانه ووشو هستند که نشانی از توسعه زیر ساخت ها در این رشته است. در حوزه نرم افزار نیز کیفیت و کمیت مربیان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: ووشو در عرصه جهانی نیز دارای موقعیت تثبیت شده ای است. امروز ایران از قطب های این رشته است. تمامی این موفقیت ها حاصل یک مدیریت جامع و تلاش مستمر است که در جامعه ووشو وجود داشته است. در انتخابات این هفته نیز این روند با نگاه وزارت ورزش که با برگزاری به موقع انتخابات به مجامع عمومی فدراسیون ها احترام گذاشته، ادامه خواهد یافت.

رئیس هیئت استان چهار محل و بختیاری در بخش دیگری از صحبت هایش، به برگزری رقابت های قهرمانی کشور بانوان اشاره کرد و متذکر شد: سطح رقابت ها بالا رفته و شاهد رقابت نزدیکی میان تیم ها بودیم. تیم اعزامی ما نیز موفق شد تا چندین مدال رنگارنگ از ان خود کند که حاصل یک برنامه ریزی مدون و تلاش شبانه روزی بود که در آینده ادامه خواهد یافت.