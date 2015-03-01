فاجعه بهداشتی در بازار میوه معروف/ انتخابات اتاق سیاسی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی در نشست صبحانه امروز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گفت: شرایط امروز اقتصادی کشور بسیار حساس است و همه بر روی فضای اقتصادی خیمه زده‌اند و این در حالی است که دنیا هم با تکانه های سخت اقتصادی مواجه است.

وزیر دادگستری افزود: علاوه بر این مسائل اقتصادی، تحریم‌ها هم وجود دارد و کاهش درآمدهای نفتی نیز به این مسائل اضافه شده است، بنابراین علاوه بر دولت، بخش خصوصی هم دچار معضل خواهد شد.

وی تصریح کرد: حتی اگر تحریم‌ها هم وجود نداشت، باید از شیوه اقتصاد مقاومتی استفاده می کردیم تا نقص‌های فضای کسب و کار را برطرف کرده و وضعیت مطلوبی را حاکم کنیم، این در شرایطی است که هم اکنون نیازمند نظم و انسجام در اقتصاد و دیگر شاخصه ها هستیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: نمی توان در یک رقابت حضور داشت بدون آنکه اقتصاد قوی را در کشور حاکم کرد که راه حل آن هم اقتصادمقاومتی و اتکای به بخش غیردولتی است، چرا که دولت فقط از طریق هزینه و رانت می‌تواند کار کند و غیر از آن، کاری بلد نیست، اما بخش خصوصی نباید از این راه تبعیت کند.

به گفته پورمحمدی، دولت به دنبال راهی برای فرار از این وضعیت است اما بخش خصوصی هم نباید از این ادبیات پیروی کند، چرا که اقتصاد با پشت میز نشینی توسعه نمی یابد.

وزیر دادگستری افزود: در حوزه تولید هم اجازه نداده‌ایم که بنگاه تعطیل شود و حتی اگر چنین مواردی هم وجود داشت، بررسی مجدد خواهیم کرد تا آنها را احیا کنیم.

وی با انتقاد شدید نسبت به عملکرد شبکه توزیع کشور، خاطرنشان کرد: دو میلیون واحد صنفی وجود دارد که بالغ بر ۷۰۰ هزار واحد آن پروانه کسب ندارد. همان طور که داستان پیچیده کنترل بازار و میادین میوه و تره بار را داشتیم و در شرایطی که بالغ بر ۱۰ قاضی مجرب و حرفه ای را استفاده کردیم، توانستیم اندکی به بازار نظم دهیم اما مشکلات همچنان پابرجاست.

پورمحمدی افزود: در کنترل بازار میوه دست ما بسته است و البته یکی از نقاط فساد انگیز در بازار میوه، میدان امام حسین (ع) یا محله شهرستانی‌ است که به پاتوقی برای عرضه اجناسی تبدیل شده که در معرض فساد قرار دارند و در آنجا یک فاجعه بهداشتی در حال رخ دادن است.

وی اظهار داشت: هیچکس جرأت نداشت که به کسبه آنجا حرفی بزند و وقتی یک مشتری جنس خراب را برمی‌گرداند با برخورد شدید فروشندگان مواجه می شد که کار به زد و خورد هم می کشید و این وضعیت توزیع ما است.

وزیر دادگستری ادامه داد: مراقبت‌های کافی را در این زمینه انجام داده ایم و برای ادامه راه آمادگی کامل داریم اما گیرهایی وجود دارد، البته نمی‌خواهم هو و جنجال کنم بلکه این یک درد است و باید صادقانه در مورد آن گفتگو کرد.

وی گفت: واقعیت این است که مسئله کشور این چنین موارد است ولی قرار نیست تیغ و تیغ کشی و گروه بندی سیاسی کنیم. کسی را محکوم و کسی را حاکم کنیم.

وزیر دادگستری با اشاره به انتخابات پیش روی اتاق‌های بازرگانی، خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، گفت: انتخابات شما هم سیاسی شده است و ما می‌خواستیم در برگزاری انتخابات از شما یاد بگیریم که گویا چنین نشد و شما هم شعارهای قشنگ و رقابت‌های سیاسی فشرده ای دارید. که البته دنیای انتخابات همین است.

پورمحمدی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: سئوال این است که چرا شما سیاسی شده اید، چرا که بخش خصوصی قرار بود سیاست زدایی کند نه اینکه سیاست زده شود.

این سخن پورمحمدی با انتقاد فعالان اقتصادی مواجه شد و عنوان کردند که دولت انتخابات اتاق را سیاسی کرده است.

وی ادامه داد: شما دارید به ما جایزه می دهید ولی خود را تقدیس نکنید بلکه شما باید شأن خود را حفظ کنید، چرا که شاید ما بخواهیم شما را هم مثل خود آلوده کنیم.