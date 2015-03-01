ضرورت برندسازی در گردشگری/ بازاریابی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال نصریان صبح یکشنبه در کارگاه آموزشی نیروی انتظامی برای توانمندسازی نیروی انسانی در گردشگری، با بیان اینکه ما باید برای گردشگران سوگند نامه بنویسیم اظهار داشت: آموزش وپرورش باید به دانش آموزان، آموزش های لازم را بدهد چرا که مهم ترین مسئله در جهانگردی تبدیل زباله است.

نصریان با اشاره به آنکه صنعت گردشگری در حال حاضر صنعت نخست جهان است و گذر زمان بر پیشرفت آن اثر گذار بود گفت: بر اساس آمار در طول یک سال ۱ ونیم میلیارد نفر به سفر می روند ویک ونیم تیلیارد دلار هزینه می کنند.

وی با بیان اینکه بخش های مرتبط با صنعت گردشگری در استانداردهای بین المللی شامل ۵ گروه است خاطر نشان کرد: دسته بندی این گروه ها به صورت حمل ونقل وترابری، اقامتگاه ومکان های پذیرایی، سفر سازان، جاذبه های طبیعی وغیر طبیعی و مدیریت وبازاریابی متعدد است.

وی با بیان اینکه جاذبه ها به دو بخش طبیعی وغیر طبیعی تقسیم بندی می شوند اظهار داشت: متاسفانه امروزه در مواردی نظیر ساختن هتل ۵ ستاره در جزیره آشورده بشر در جاذبه های طبیعی اختلال ایجاد کرده است.

وجود ۱.۲ میلیون اثر تاریخی

مدرس این کارگاه آموزشی با بیان اینکه از نظر طبیعی یک میلیون ودویست اثر تاثیر گذار داریم افزود: در حالی که جایگاه ما بر اساس توانمندی ها بین یک تا ده است در حال حاضر در رتبه ۴۸ قرار داریم.

وی با بیان اینکه نیروهای مرتبط در بخش گردشگری باید در نوع برخورد خود دقت کامل به عمل آورند اظهار کرد: اولین وآخرین برخورد بیشترین تاثیر را در جامعه مهمان دارد.

دکتر نصریان با بیان این مطلب که دولت ها باید بازاریابی در بخش گردشگری را مورد توجه قرار دهند خاطر نشان کرد: انسان ها وقتی کار میکنند طول ذهنشان کوتاه می شود از این رو به سفر می روند.

وی افزود: علاوه بر توریسم اجتماعی، فرهنگی وسایر توریسم ها دولت ها موظفند تا امکانات لازم سفر سالمندان را هم فراهم آورند.

وی با بیان اینکه سال گذشته جایزه صلح نوبل به اتحایه اروپا رسید چرا که هیچ جنگی در آن سر نگرفت افزود: این صنعت عامل وفاق ملی و صادرات نامرئی است.

دکتر نصریان با اشاره به آنکه با توجه به گردشگری می توان از مهاجرت های غیر ضروری جلوگیری کرد گفت: گردشگر عوارض وعوارض روادید می پردازد که این عوارض عادلانه است.

این استاد گردشگری با بیان این مطلب که در مقابل مخالفان این صنعت را عامل تخریب محیط زیست می دانند اظهار داشت: آنها میگویند گردشگر تهاجم فرهنگی می آورد وفرهنگ غذای کشورها را یکسان سازی می کند.

نصریان با بیان اینکه دسته سومی وجود دارد که هیچ یک از دیدگاه ها را قبول ندارد گفت: فرد شاغل در صنعت گردشگری هیچ یک از این دیدگاه ها را قبول ندارد وبه برنامه ریزی در این بخش معتقد است.

وی افزود: هر جامعه ای برای خود جاذبه هایی اعم از طبیعی وغیر طبیعی دارد. از بین جاذبه های ثبت شده کشورها در یونسکو برخی از آنها نظیر اهرام مصر، خرس پاندای چین وکانگوروی استرالیا نماد شناخته می شوند.

لزوم برندسازی در گردشگری

وی گفت: برند سازی در گردشگری یکی از موضوعات مهم در توسعه گردشگری است که باید به طور ویژه به آن توجه شود.

استاد دانشگاه مازندران گفت:پلیس به عنوان فردی که امنیت را برعهده دارد باید یک سفر بی دردسر را برای گردشگران تضمین کند

خلاءهای بخش گردشگری رفع شود

دکتر محمد صادق صالحی با بیان اینکه خلا های موجود در بخش گردشگری باید بر طرف شود تا در این بخش رونق پیدا کنیم گفت: پلیس باید به عنوان فردی که تامین امنیت را بر عهده دارد یک سفر بی دردسر را تضمین کند چرا که تمام تلاش ها در بخش گردشگری بدون تلاش پلیس هیچ است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بخشی از مشکلات ما در بحث گردشگری از دریاها است اظهار داشت: آموزش هایی که در حال حاضر به آژانس ها داده می شود در این بخش دچار کاستی می باشد.

صالحی با بیان اینکه نیروی پلیس قبل از ورود گردشگر باید کنترل های لازم خود را انجام دهد تا اگر آژانس خدمات مسافرتی دارای مشکل بود فعالیت نکند افزود: در برخی کشورها نظیر نپال مکان هایی تعیین شد تا آموزش های لازم به گردشگر صورت پذیردو به گردشگران توصیه می شود برای حمل ونقل از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند.

وی با تاکید بر آنکه موارد مطرح شده توسط آن ها میتواند برای گردشگری ما هم موثر باشد خاطر نشان کرد: باید به گردشگران آموزش دهیم از آژانس های مجاز استفاده کنند، با دست فروش ها به هیچ وجه باب آشنایی را باز نکنندو در هنگام حوادث بلافاصله به پلیس مراجعه کنند.