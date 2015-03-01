سیدجعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه امیر عابدینی با رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: من از جزییات جلسه خبر ندارم. قاعدتا صحبت‌های آنها باید پیرامون واگذاری باشگاه پرسپولیس بوده باشد. البته من دو نکته را حدس می‌زنم اینکه آقای عابدینی روی قیمت و شرایط واگذاری باشگاه صحبت‌هایی را انجام داده باشد.

وی افزود: قیمت پایه که تغییر نکرده اما قسط اول پرداخت از 40 درصد به 20 درصد کاهش یافته و مدت زمان بازپرداخت نیز دو برابر شده است. در واقع خریدار برای اینکه اقساط را در مدت زمان دو سال پرداخت کند در زمان چهار سال به دولت بر می‌گرداند.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص اینکه آیا استقبالی از واگذاری این دو باشگاه در دور دوم صورت گرفته است یا خیر، گفت: از نظر ما شرکت در مزایده زمانی است که خریدار پاکت را دریافت کرده و پس از تکمیل مدارک آن را به سازمان خصوصی سازی تحویل دهد که در این باره چیزی نمی‌توانیم بگوییم چرا که همه مراحل آن کاملا محرمانه خواهد بود اما در روزهای گذشته افرادی آمده بودند و مذاکراتی صورت دادند کما اینکه آقای عابدینی هم در این باره در سازمان خصوصی سازی حضور پیدا کرد.

سبحانی در این باره اضافه کرد: شاید در دوره قبل میزان مذاکرات و استقبال اولیه از نظر کیفی و کمی به این شدت نبوده است. ما امروز یکشنبه نوبت دوم آگهی را نیز به چاپ رسانده‌ایم و پیش بینی‌ها بر این است که تا پایان وقت اداری روز دوشنبه هفته آینده افرادی برای خریداری این دو باشگاه پا پیش بگذارند و پاکت‌ها را تحویل دهند.

بحث منحل شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در صورت عدم استقبال تا پایان مهلت قانونی تعیین شده برای واگذاری این دو باشگاه موضوع مهم دیگری بود که سبحانی درباره آن توضیح داد: این موضوع مصوبه هیات واگذاری است. این دو باشگاه به لحاظ قانونی تا پایان تیرماه سال آینده حق فعالیت را دارند و پس از آن خود به خود منحل خواهند شد. البته این موضوع تازه‌ای نیست و از قبل هم درباره آن تصمیم گیری شده بود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی یادآور شد: اینطور نیست که مثلا خریدار روز 19 اسفندماه در مزایده برنده شود و از روز 20 اسفندماه امور باشگاه را در دست بگیرد. باید پروسه زمانی طی شود که از جمله آن تایید اهلیت خریدار و نیز طی کردن مراحل عقد قرارداد بوده است که خود زمان بر است.

وی درباره اینکه کدام ارگان قانون انحلال احتمالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را مورد تصویب قرار داده است، تاکید کرد: این قانون مصوبه هیات واگذاری است و بعد از برگزاری مزایده تمامی دارایی‌ها و برند دو باشگاه به خریدار منتقل خواهد شد. البته همانطور که گفتم این پروسه تا روز 19 تیرماه طول خواهد کشید.

از سبحانی پرسیده شد که آیا در صورت عدم استقبال بخش خصوصی از خرید این دو باشگاه در مراحل مختلف مزایده تا پایان تیرماه واقعا استقلال و پرسپولیس منحل خواهند شد که پاسخ داد: ما این فرض را بر این می‌گیریم که اگر در روز 19 اسفندماه استقبال انجام گیرد که اگر این شرایط را نداشته باشیم در دورهای بعدی مزایده را برگزار خواهیم کرد. این درست که بر اساس قانون اگر کسی خریداری نکند این دو باشگاه منحل می‌شوند ولی هیات واگذاری قبل از آن فکر دیگری خواهد کرد به طور حتم شاهد فروش این دو باشگاه خواهیم بود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین عنوان کرد: برای برگزاری مراحل مختلف واگذاری ما محدودیت قانونی نداریم. استقلال و پرسپولیس جزو شرکت های دولتی گروه‌های یک و دو هستند که حتما باید به بخش خصوصی واگذار شوند اما یکسری نهادهای دولتی مثل صدا و سیما یا خبرگزاری جمهوری اسلامی در زمره گروه سه هستند که همیشه دولتی باقی می‌مانند.

سبحانی با اشاره به یک نکته مهم در این باره تاکید کرد: نکته مهمی که در این باره باید بگویم این است که بدهی‌ها تحت هیچ شرایطی بر عهده خریدار نیست. اینکه هنوز هم شاهد این گفته‌ها هستیم که چه کسی باشگاه را با این همه بدهی خریداری می‌کند باید بگویم که کل بده‌های دو باشگاه را دولت بر عهده گرفته و برند و دارایی‌های این دو باشگاه به خریدار واگذار می‌شود بنابراین هیچ نگرانی بابت بدهی‌های این دو باشگاه وجود ندارد.

وی در خصوص مزایده تیم‌های پایه و مدرسه فوتبال استقلال در این شرایط گفت: من این مزایده را ندیده‌ام اما باید بگویم که در حقیقت آنها تیم‌های خود را اجاره داده اند. درست مثل این است که شرکت واحد تبلیغات روی بدنه اتوبوس‌ها را اجاره داده است. استقلال نمی‌تواند تیم‌ها را واگذار کند بلکه تنها می تواند اجاره دهد. آنچه که درباره استقلال و پرسپولیس واگذار می‌شوند برند دو باشگاه و چهار مورد دارایی برای استقلال و سه ملک و ساختمان برای پرسپولیس خواهد بود.