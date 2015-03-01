به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم شامگاه شنبه در هم اندیشی توجیهی طرح آرامش بهاری و سوگواره یاس نبوی که در مجتمع فرهنگی امامزاده سید علی(ع) و با حضور هیئت امنا، ائمه جماعات، مسئولان فرهنگی و خادمین امامزادگان قم برگزار شد، اظهار کرد: اکنون به برکت نظام اسلامی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری در سازمان اوقاف جریان‌های فرهنگی مبارکی در بخش‌های مختلف صورت گرفته است.

وی تبدیل شدن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی را از مهم‌ترین تلاش‌ها در اوقاف عنوان کرد و گفت: طرح آرامش بهاری نیز از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است که مردم همزمان با ایام نوروز در سفر و یا شهرهای خود، به جوار امامزادگان مشرف می‌شوند و دعای لحظه تحویل سال خود را در جوار این بزرگان نجوا می‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم در ادامه تصریح کرد: در مجموعه معاونت فرهنگی اوقاف و همچنین ادارات اوقاف شهرستان قم، خلجستان و کهک عزمی راسخ برای برگزاری هرچه بهتر طرح آرامش بهاری در نوروز ۹۴ ایجاد شده است و همه آمده‌اند تا با توکل بر خدا در جهادی مقدس و فرهنگی، کاری عظیم را سامان دهند.

وی عنوان کرد: برای این طرح برنامه‌های فراوانی پیش‌بینی شده است و تقاضای ما به عنوان خادم امامزادگان از معاونت امور زائران استانداری قم این است که عنایت ویژه‌ای به این اماکن به خصوص در بخش‌های عمرانی، توسعه زیر ساخت‌ها، و ارائه خدمات داشته باشند.

حجت‌الاسلام حسینی مقدم با بیان اینکه توان هیئت امنای بقاع متبرکه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی محدود است، گفت: باید به بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ شود که نهادهای مختلف می‌توانند برای برگزاری مطلوب طرح آرامش بهاری، به هیئت امنای امامزادگان کمک کنند.