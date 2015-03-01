  1. استانها
  2. قم
۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۱

حجت الاسلام حسینی مقدم:

«آرامش بهاری» یکی از مهمترین جریان‌های فرهنگی در سازمان اوقاف است

«آرامش بهاری» یکی از مهمترین جریان‌های فرهنگی در سازمان اوقاف است

قم - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: طرح آرامش بهاری در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی، یکی از مهمترین جریان سازی‌های فرهنگی در سازمان اوقاف است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم شامگاه شنبه در هم اندیشی توجیهی طرح آرامش بهاری و سوگواره یاس نبوی که در مجتمع فرهنگی امامزاده سید علی(ع) و با حضور هیئت امنا، ائمه جماعات، مسئولان فرهنگی و خادمین امامزادگان قم برگزار شد، اظهار کرد: اکنون به برکت نظام اسلامی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری در سازمان اوقاف جریان‌های فرهنگی مبارکی در بخش‌های مختلف صورت گرفته است.

وی تبدیل شدن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی را از مهم‌ترین تلاش‌ها در اوقاف عنوان کرد و گفت: طرح آرامش بهاری نیز از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است که مردم همزمان با ایام نوروز در سفر و یا شهرهای خود، به جوار امامزادگان مشرف می‌شوند و دعای لحظه تحویل سال خود را در جوار این بزرگان نجوا می‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم در ادامه تصریح کرد: در مجموعه معاونت فرهنگی اوقاف و همچنین ادارات اوقاف شهرستان قم، خلجستان و کهک عزمی راسخ برای برگزاری هرچه بهتر طرح آرامش بهاری در نوروز ۹۴ ایجاد شده است و همه آمده‌اند تا با توکل بر خدا در جهادی مقدس و فرهنگی، کاری عظیم را سامان دهند.

وی عنوان کرد: برای این طرح برنامه‌های فراوانی پیش‌بینی شده است و تقاضای ما به عنوان خادم امامزادگان از معاونت امور زائران استانداری قم این است که عنایت ویژه‌ای به این اماکن به خصوص در بخش‌های عمرانی، توسعه زیر ساخت‌ها، و ارائه خدمات داشته باشند.

حجت‌الاسلام حسینی مقدم با بیان اینکه توان هیئت امنای بقاع متبرکه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی محدود است، گفت: باید به بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ شود که نهادهای مختلف می‌توانند برای برگزاری مطلوب طرح آرامش بهاری، به هیئت امنای امامزادگان کمک کنند.

کد مطلب 2508717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها