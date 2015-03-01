همایش ملی عوامل اجتماعی ونابرابریهای سلامت دریاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحیم استوار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این همایش بررسی عوامل موثر بر سلامت در حوزه های مختلف است.

وی بیان کرد: طبق تحقیقات صورت گرفته قریب ۷۰ درصد بخش سلامت مردم مربوط به سایر بخشهاست که به مردم خدمات ارائه می دهند.

دبیر علمی این همایش بیان داشت: حدود سه سال است که مرکز تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی تاسیس شده ویکی از اهداف مهم آن جلب همکاریهای بین بخشی وهمکاری کلیه کسانی است که به نحوی در بخش سلامت نقش دارند.

استوار با بیان اینکه بخش سلامت به تنهایی قادر به تامین سلامت مردم نیست، اظهار داشت: به خاطر دخیل کردن سایر بخشها کلید برگزاری این همایش در سال گذشته با محوریت مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی وپشتیبانی رئیس محترم دانشگاه، معاونت بهداشتی وخدمات درمانی واستانداری زده شد.

وی افزود: تاکنون ۵۰۰ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شد و در نهایت ۵۳ مقاله به صورت سخنرانی و ۲۵۰ مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد.

استوار بیان کرد: دراین همایش ۱۲ پانل تخصصی در بخشهای مختلف مرتبط با حوزه بهداشت ودرمان پیش بینی شده که افتتاحیه این همایش در روز ۱۲ اسفند ماه با حضور استاندار محترم در سالن دکتر کنعانی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر مسئولین استانی از سخنرانان کشوری وسیاستگذار در حوزه سلامت در این همایش دعوت شده است، گفت: معاون وزارت بهداشت ومسئول دبیرخانه عوامل اجتماعی ونابرابری های سلامت، معاون بیمه سلامت کشور، کارشناسان خبره واساتید بزرگ ومسئولین مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در این همایش حضور خواهند یافت.

رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی کهگیلویه وبویراحمد گفت: بعد از مراسم افتتاحیه سخنرانان در روز دوم این همایش پیرامون آموزش ونابرابری های سلامت، مدیریت نظام سلامت ونابرابری های سلامت، فرهنگ ونابرابری های سلامت، اقتصاد، قانون وتوسعه نابرابری های سلامت و در روز سوم این همایش به نظام ارائه خدمات ونابرابری های سلامت، اقتصاد، اشتغال و نابرابری های سلامت، جمعیت ونابرابری های سلامت، حمل نقل ونابرابری های سلامت، سرمایه اجتماعی ونابرابری های سلامت ومحیط ونابرابریهای سلامت خواهند پرداخت.

دبیر علمی این همایش تصریح کرد: این همایش فرصتی برای هم اندیشی و ارائه راهکارها وچالشهای پیش روی بخش سلامت در جامعه خواهد بود.