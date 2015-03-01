ساخت و سازهای بی رویه به صلاح نیست/ فعالیت ۱۲۰۰ مهندس در چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی صبح یکشنبه در جمع مهندسان نوشهر و چالوس گفت: دردنیای امروز ساخت وساز را به مشابه یک موجود زنده می دانند و با پیگیری های انجام شد توانستیم مدرک دکتری را در رشته عمران دانشگاه آزاد چالوس بیاوریم واین نشان دهنده ظرفیت بالای این دانشگاه است.

قاسم احمدی اظهار داشت: مهندسین باید ارتباط بهتری با شهرداریها، شوراها و بنیاد مسکن داشته باشند وصلاح نیست ساخت وساز به هر رویه وباید براساس یک حساب وکتاب باشد تا مجبور نباشیم با بیل وکلنگ به جان ساختمانهای مردم بیفتیم.

احمدی تصریح کرد: ما باحضور شما فرهیختگان در حوزه ساخت وساز شاهد بهتر شدن فضاهای باشیم و ما باید از فضاهای زیبای شهر لذت ببریم و بتوانیم این لذت را به مردم هدیه دهیم، پس نگاه شما مهندسین باید عالمانه باشد.

توسعه صنعت ساختمان از مظاهر رشد جامعه است

رئیس نظام مهندسین شهرستان چالوس گفت: توسعه صنعت ساختمام یکی از مظاهر رشد جامعه است و بیشترین انباشت سرمایه ثابت وبالاترین سهم اشتغال در صنعت وجذب افراد تحصیل کرده در این بخش است.

علی محمودپورافزود: با رونق صنعت ساختمان وتوسعه فعالیت ساخت وساز، خیلی شاخه ها رونق پیدا کرده است ویکی از نگرانیهای کشور ما اقتصاد است که در صنعت ساختمان ۱۲ درصد سرمایه کشور و در صنعت اشتغال ۱۵ درصد ومیزان مصرف انرژی مصرفی ۴۰ درصد در کشور است.

وی اظهار داشت: در شهرستان چالوس ما با دارا بودن ۷۰۰ مهندس عمران، ۳۰۰ مهندس معمار، ۲۰۰ مهندس برق، ۱۰۰ مهندس مکانیک، ۱۴ مهندس نقشه بردار و۴ مهندس شهردداری که در مجموع بیش از هزار و ۳۰۰ مهندس و۵۰۰ پروانه اشتغال در ۲۸ شرکت حقوقی با عزم راسخ در راستای عمران در سطح شهرستان در چهارچوب ملی ساختمان کار می کنیم.

محمودپور بیان داشت: امروزه یکی از مشکلات اساسی همکاران ما موضوع اشتغال است که امیدواریم با حمایت مسئولین از بخش خصوصی در زمینه تولید شرایط بهتری ایجاد شود.

رئیس کانون مهندسین شهرستان چالوس گفت: اشتغال از بزرگترین معضلات افراد جامعه است و قشر مهندسین هم مانند بقیه افراد جامعه این مشکل را دارند که می توان باکمی برنامه ریزی حل کرد.

حسین کیاپاشا افزود: از کلیه مسئولین تقاضا داریم در حوزه کاری خود از مهندسین بومی و متخصص استفاده کنند و در اشتغال و کسب و کار عدالت اجتماعی را رعایت کنند و از باندبازی جلوگیری کنند.

فعالیت ۱۲۰۰ مهندس ساختمان

وی خاطر نشان کرد: ما هم اکنون بیش از هزار و۲۰۰ مهندس ساختمان داریم که با پتانسیل بالای علمی که می توان در بخش های اقتصادی وسیاسی از آنها استفاده کرد که این نشان از مدیریت علمی مسئولین است.

مهندسین باید منافع عموم را برمنافع خود ارجعیت دهند

فرماندارچالوس گفت: براساس سوگند نامه مهندسین باید در مسایل مختلف منافع عموم را برمنافع خود ارجعیت دهند و برای حل مشکل زیر ساختهای شهرستان چالوس نیاز به حمایت فکری همه مهندسین داریم.

محمدناصر زندی گفت: همه باید تلاش کند در حوزه ساخت و ساز و ترافیک به شهرداریها و شوراها کمک کند و با توچه به تخصصی که دارند می تواند راه های مناسبی برای این مجموعه ارائه دهند و رعایت ساخت وساز در حوزه معابر عمومی و رعایت حقوق افراد یکی از مسایلی که باید توجه شود.