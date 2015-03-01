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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۳

عالی منش در گفتگو با مهر:

اورژانس فارس ۱۸۷ هزار ماموریت انجام داد/ افزایش۳.۵درصدی ماموریتها

اورژانس فارس ۱۸۷ هزار ماموریت انجام داد/ افزایش۳.۵درصدی ماموریتها

شیراز- مدیر مرکز فوریت های پزشکی فارس گفت: طی ۱۱ ماهه گذشته تاکنون بیش از ۱۸۷ هزار ماموریت از سوی اورژانس استان انجام شده است.

محمدرضا عالی منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با توجه به ماموریتهای مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۳.۵ درصدی ماموریت ها مواجه بوده ایم، بیان کرد: با افزایش تعداد ۳ پایگاه اورژانس در منطقه های دشت برم، مشکان و مادر سلیمان در نقاط مختلف استان، تعداد پایگاه های اورژانس فارس به ۱۵۷ پایگاه افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه حوادث ترافیکی بیشترین تعداد ماموریت های اورزانس استان است، افزود: از ۴۷ هزار مصدوم ۷۳۸ نفر از هموطنان به دلایل شدت جراحات و رعایت نکردن فرهنگ ترافیکی فوت کرده اند که این امر بیانگر آن است که اجرای رعایت فرهنگ ترافیکی در استان وضعیت مطلوبی ندارد.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی فارس با اشاره به اینکه  بیشترین آمار حوادث ترافیکی منجر به فوت متعلق به حوادث ترافیکی جاده ای است، بیان کرد: از تعداد ۴۷ هزار مصدوم یاد شده، ۶۳ درصد متعلق به حوادث شهری و ۳۵درصد مربوط به حوادث جاده ای است.

عالی منش حمایت خیرین مجمع تامین سلامت در امر احداث پایگاه های اورژانس جاده ای را مهم ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه این مهم هرساله با حمایت خیرین در حال انجام است که باعث می شود  کارکنان اورژانس بتوانند در کمترین زمان ممکن در صحنه حوادث حاضر شوند و به مصدومین کمک های اولیه ارایه دهند.

کد مطلب 2508733

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