سوزاندن اعضای خانواده برای رسیدن به دختر مورد علاقه

خبرگزاری «باشگاه خبرنگاران جوان» نوشت: سرهنگ حسین علی دهقان فرمانده انتظامی شهرستان درگز، در تشریح جزییات این خبر گفت: «در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد آتش سوزی عمدی یک باب منزل، ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.»

سرهنگ دهقان افزود: «در بررسی اولیه ماموران مشخص شد فرزند خانواده به علت پافشاری بر ازدواج با فردی که خانواده مخالف او بوده اقدام به چنین کاری کرده است.»

وی ادامه داد: «در ادامه ماموران "سعید" ۲۱ ساله را دستگیر و او را در اعترافی صریح گفت، برای متقاعد کردن خانواده و پافشاری بر روی خواسته‌ام 5 ماهی است که از آن‌ها جدا زندگی کرده و به دلیل عدم توجه به من اقدام به چنین کاری کرده و از عمل خود پشیمانم.»

فرمانده انتظامی شهرستان درگز تصریح کرد: ‌ «در پی این حادثه ۵ نفر مجروح و اقلامی از قبیل تلویزیون، فرش، موکت، پرده و... در آتش سوختند.»

سرهنگ دهقان در ادامه بیان داشت: کار‌شناس آتش نشانی میزان خسارت را ۱۵۰ میلیون ریال برآورد کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان درگز خاطر نشان کرد: «خانواده بنیان امن و ایمن هر فرد برای رسیدن به قله‌های موفقیت است و تمام افرادی که امروز مجرم شناخته شده‌اند یا از فضای خانواده فرار کرده و یا درگیر دوستان ناباب شده‌اند که در هر دو صورت وظیفه خطیر و بزرگ خانواده و مخصوصا پدر و مادر در اولویت تربیت فرزندان است.»