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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

سوزاندن اعضای خانواده برای رسیدن به دختر مورد علاقه

سوزاندن اعضای خانواده برای رسیدن به دختر مورد علاقه

پسر خانواده به علت پافشاری بر ازدواج با فردی که خانواده مخالف او بوده، منزل پدری خود را در شهرستان درگز خراسان رضوی به آتش کشید.

خبرگزاری «باشگاه خبرنگاران جوان» نوشت: سرهنگ حسین علی دهقان فرمانده انتظامی شهرستان درگز، در تشریح جزییات این خبر گفت: «در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد آتش سوزی عمدی یک باب منزل، ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.» 

سرهنگ دهقان افزود: «در بررسی اولیه ماموران مشخص شد فرزند خانواده به علت پافشاری بر ازدواج با فردی که خانواده مخالف او بوده اقدام به چنین کاری کرده است.»

وی ادامه داد: «در ادامه ماموران "سعید" ۲۱ ساله را دستگیر و او را در اعترافی صریح گفت، برای متقاعد کردن خانواده و پافشاری بر روی خواسته‌ام 5 ماهی است که از آن‌ها جدا زندگی کرده و به دلیل عدم توجه به من اقدام به چنین کاری کرده و از عمل خود پشیمانم.»

فرمانده انتظامی شهرستان درگز تصریح کرد: ‌ «در پی این حادثه ۵ نفر مجروح و اقلامی از قبیل تلویزیون، فرش، موکت، پرده و... در آتش سوختند.»

سرهنگ دهقان در ادامه بیان داشت: کار‌شناس آتش نشانی میزان خسارت را ۱۵۰ میلیون ریال برآورد کرده است. 

فرمانده انتظامی شهرستان درگز خاطر نشان کرد: «خانواده بنیان امن و ایمن هر فرد برای رسیدن به قله‌های موفقیت است و تمام افرادی که امروز مجرم شناخته شده‌اند یا از فضای خانواده فرار کرده و یا درگیر دوستان ناباب شده‌اند که در هر دو صورت وظیفه خطیر و بزرگ خانواده و مخصوصا پدر و مادر در اولویت تربیت فرزندان است.»

کد مطلب 2508735

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