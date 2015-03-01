رمزگشایی از آتشفشان ها با کمک پهپادها

به گزارش خبرگزاری مهر، به طور کلی آتشفشان ها از جمله کمترشناخته شده ترین مکان های زمین به شمار می آیند. آنها گرچه در ظاهر آرام و سرد به نظر می رسند اما درونشان دنیایی دیگر در جریان است. انبوهی از سنگ های مذاب و گداخته هر لحظه در انتظار فوران و نفوذ به سطح زمین هستند. از این رو دانشمندان نمی توانند از حد معینی به آنها نزدیک تر شوند.

حالا و با توجه به توسعه روزافزون فناوری طراحی و ساخت پهپادها، دانشمندان به فکر بهره گیری از این سیستم های کاربردی در افزایش درک خود از آتشفشان ها افتاده اند.

به تازگی ماموریت های مختلفی در این زمینه صورت گرفته است که طی آن پهپادهای مختلفی روانه قله های آتشفشانی شده و حتی تا فاصله نزدیکی از جریان سنگ های مذاب پرواز کرده اند.

در تازه ترین برنامه هیجان انگیز نزدیک شدن پهپادها به گدازه های آتشفشانی، محققان پهپاد DJI Phantom را راهی آتشفشان Ambrym در یکی از جزایر اقیانوس آرام کرده اند.

این پهپاد پیشرفته به نرم افزار نقشه برداری مخصوصی مجهز است که محققان با استفاده از داده های به دست آمده از آن می توانند مدل سه بعدی دقیقی از این آتشفشان ارایه کنند.

این آتشفشان عمقی درحدود آسمانخراش معروف امپایر در آمریکا دارد یعنی چیزی درحدود ۳۸۰ متر و به جهت وسعت دهانه که درحدود یک زمین بزرگ فوتبال است به شدت مورد توجه محققان زمین شناس قرار دارد.

زمین شناسان معتقدند با بهره گیری از نتایج به دست آمده از مطالعات این پهپاد به درک بهتری از این مکان کمتر شناخته شده و سایر نقاط مشابه دست خواهند یافت.