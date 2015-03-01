​​خبرگزاری دانشجویان ایران نوشت: بنابر اظهارات فعالان بازار در حال حاضر همچنان بیشترین تقاضا برای خرید کدهای قدیمی سیم‌کارت مانند کدهای ۱ و ۲ است که این کدها به دلیل کم بودن در بازار از قیمت نسبتا بالاتری نسبت به سایر سیم کارت‌ها برخوردارند.

در حال حاضر هر سیم‌کارت همراه اول با کد ۱ در بازار با قیمتی بالغ بر دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که البته این رقم براساس میزان رند بودن شماره متفاوت است.

سیم‌کارت‌های کد ۲ نیز با قیمتی بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار به فروش میرسند و البته قیمت خرید آنها از سوی خریداران سیم‌کارت به طور معمول حدود ۱۰۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت فروش است.

سیم‌کارتهای کد ۳ همراه اول با قیمتی بالغ بر ۹۰۰ هزار تومان و سیم‌کارتهای کد ۴ با بهای بیش از ۶۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.

همچنین بنا بر اظهارات فعالان بازار سیم‌کارت قیمت سیم‌کارت‌های کد ۵ به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسیده و کد ۶ و ۷ به ترتیب با قیمت‌هایی بالغ بر ۵۵۰ و ۴۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسند.

برای سیم‌کارتهای کد ۸ نیز در بازار بر اساس صفر یا کارکرده بودن آنها، قیمت‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است. به گونه‌ای که اکنون سیم‌کارت‌های کد ۸ صفر با بهایی بیش از ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسند و سیم‌کارتهای کد ۸ کار کرده که تا چندی پیش قیمتشان حدود ۲۰۰ هزار تومان بود اکنون بیش از ۳۵۰ هزار تومان قیمت دارند.

برای سیم‌کارت‌های کد ۹ نیز با وجود آن که مدت زیادی از عرضه آنها در بازار نمی گذرد برای خط‌های کارکرده قیمتی معادل ۲۵۰ هزار تومان و برای خط‌های صفر رقمی معادل ۳۰۰ هزار تومان تعریف شده است.

همچنین سیم‌کارت ۰۹۱۲ با کد جدید صفر این روزها در بازار بالغ بر ۳۰۰ هزار تومان قیمت تعریف شده است و هنوز سیم‌کارت کارکرده کد صفر در بازار بسیار کم است.

قیمت سیم‌کارت‌ها که نسبت به ماه‌های گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه بوده در حال حاضر در شرایطی است که فعالان بازار معتقدند بعید به نظر می‌رسد تا پایان سال بهای بالاتری برای آن‌ها در نظر گرفته شود.