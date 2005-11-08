معاون سازمان اوقاف و امور خيريه : معماري فضا در ايجاد روحيات معنوي در افراد بسيار مؤثر است

نصرالله چمران معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: سومين سمينار معماري مساجد حول محورهاي اصلي معماري مساجد محله، چگونگي بكارگيري شاخصه هاي معماري اسلامي - ايراني در معماري مساجد محله، نقد و ارزيابي معماري مساجد موجود، راهبردهاي نظري و عملي در جهت احياء مرمت ، توسعه و مقاوم سازي مساجد و تجربيات ساير كشور ها در طراحي معماري مساجد ، برگزار مي شود .

وي با اشاره به اينكه مشكل اصلي معماري مساجدي است كه هم اكنون ساخته مي شوند گفت: لازم است براي ساخت مساجد الگوي خاصي داشته باشيم تا اين مكان مقدس داراي وجه تمايزي با ساير فضاهاي موجود باشد و اين وجوه تمايز است كه انسان را در محيط مسجد به سوي خداوند و عبادت با او نزديك كرده و حال و هواي معنوي او را تقويت مي كند .

چمران افزود: بايد توجه داشت كه معماري فضا در ايجاد روحيات معنوي در افراد بسيار مؤثر است اما هم اكنون بيشتر مساجدي كه ساخته مي شوند معماري اصولي و علمي ندارند و حتي براي استفاده از مصالح مناسب و مطلوب نيز هيچ كارشناسي و نظارت مطلوبي ندارد .

وي با اشاره به اينكه معنويتي كه ايده آل انسان ها باشد در محيط فعلي مساجد حاصل نمي شود گفت : براي رسيدن به اين معماري حساب شده و دقيق به بررسي مساجد شهرها و روستاها در سطوح محلي مي پردازيم چرا كه در غالب مساجد بزرگ سعي بر رعايت اين اصول ديده مي شود اما مشكل اصلي در مساجدي وجود دارد كه در حد متوسط هستند و براي شهرها و روستاها بنا مي شوند .

معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه در مورد دوره هاي قبلي اين سمينار گفت: دو همايش گذشته كه در شهر اصفهان و كاشان برگزار شدند نتايج مطلوبي را در پي نداشتند اما براي آنكه از اين همايش ها نتايج مطلوبي را به دست آوريم ، همايش سوم را در راستاي انتخاب بهترين و راحت ترين نوع معماري و فراگير كردن اين معماري برگزار مي كنيم .

وي در ادامه افزود : در برگزاري اين همايش مقصدي را براي خود تعيين كرده ايم كه اين مقصد دستيابي به راهكار هاي عملي در مورد ساخت و معماري مساجد است و در اين راستا طرح هاي مفيد در سمينار مطرح مي شود و اميد داريم كه در اين دوره برخلاف دوره هاي قبلي سمينار معماري مساجد به طرح هايي راكه مفيد بوده اند به مرحله اجرا برسانيم .

نصرالله چمران در مورد علت تأخيري كه در برگزاري سومين سمينار وجود داشت افزود: در آن دو همايش معماري حال و آينده مطرح نشد و به جمع بندي نهايي نرسيديم به همين دليل فاصله اي در برگزاري سمينار ها اتفاق افتاد علاوه بر اين در دو سمينار قبلي معماري اسلامي گذشته بررسي هاي دقيقي شد و قرار بر آن است كه در سومين سمينار معماري مساجد به بررسي شرايط فعلي مساجد و برنامه ريزي هاي راهبردي براي معماري آن ها در آينده ارائه شود .

وي در ادامه افزود: اين همايش قصد دارد كه راهكارهاي مطلوبي را براي ساماندهي وضعيت مساجد مطرح كند اما براي اجراي اين راهكارها نياز به همكاري مسئولين و متوليان اين عرصه خواهيم داشت .

معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه هدف اصلي در برگزاري اين همايش را جذب مردم به سوي مساجد عنوان كرد و گفت: مساجد مي توانند آرامش روحي و رواني به انسان ها بدهند و دغدغه ها و مشكلات آنان را تحت تأثيرات مثبت قرار دهند از اين رو بايد بر معماري اين مساجد توجه دقيقي را نشان داد .

سومين همايش مساجد اواخر امسال برگزار مي شود و علاقمندان فرصت دارند تا پايان آبان ماه آثار خود را ارسال كنند .

اولين دوره همايش معماري مساجد در سال 1376 با عنوان معماري مساجد، گذشته، حال، آينده، در شهر اصفهان برگزار شد اما ثمره علمي محسوسي نداشت و نتايج اين همايش در كتابخانه ها ذخيره شد .

در سال 1378 نيز دومين همايش معماري مساجد در شهر كاشان برگزار و در پي اين همايش سخنراني ها و مقالات بسياري مطرح شد كه تنها در بخش هاي علمي جاي گرفتند و به صورت دستور العمل يا بخشنامه مطرح نشدند و ابلاغ اجرايي بدنبال نداشتند .