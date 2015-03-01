به گزارش خبرگزاری مهر، برج ایفل یکی از مهم ترین بناهای تاریخی فرانسه محسوب می شود که هر ساله گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می کند. این برج از ۱۸ هزار و ۳۸ قطعه ساخته شده است و برای اتصال آن‌ها از ۲ و نیم میلیون پیچ مهره و میخ پرچ استفاده شده است. ارتفاع برج ۳۲۴ متر است که در زمان خود مرتفع‌ ترین برج جهان بوده است. وزن برج ایفل بیش از ۱۰ هزار تن است که ۷ هزار و ۳۰۰ تن آن فولاد است.

در روزهای اخیر، خبری مبنی بر نصب توربین های بادی در برج ایفل منتشر شده که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.

این توربین ها توسط شرکت Urban Green Energy نصب شده تا انرژی لازم برای تولید برق در برج ایفل را تامین کند.

نصب و همینطور رنگ توربین های بادی به شکلی بوده تا نه تنها زیبایی برج ایفل از بین نرود بلکه این اجسام اضافی نیز دیده نشوند. توربین های بادی در طبقه دوم این برج و در ارتفاع 122 متری به صورت افقی نصب شده اند.

توربین ها در مکانی نصب شده اند تا بیشترین جریان بادی را از خود عبور داده و بتوانند انرژی لازم را تامین کنند. از دیگر ویژگی های این توربین ها می توان به متفاوت بودن آنها و عدم ایجاد کوچکترین سر و صدا اشاره کرد. این توربین های بادی قادر خواهند بود تا 10.000kWh کیلو وات ساعت انرژی در سال را تولید کنند.