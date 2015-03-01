آغاز بكار يگان حفاظت محيط زيست شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نقي ميرزاكريمي گفت: به منظور گشت و كنترل در شهر تهران به ويژه بازار خليج وجلو گيري از خريد و فروش حيات وحش در آستانه سال نو و همچنين گشت و كنترل ارتفاعات شمال پایتخت، يگان حفاظت محیط زیست شهر تهران تشكيل و فعاليت خود آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه هرساله قبل از ایام نوروز خرید و فروش غیر مجاز حیات وحش خصوصا خزندگان و گونه های با ارزشی از قبیل سمندر لرستانی در شهر تهران رونق می گیرد افزود: تاکنون از سوی یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با این معضل برخورد می شد که امسال با تشکیل یگان حفاظت محیط زیست در اداره شهر تهران گشت و کنترل سطح شهر تشدید خواهد شد.

ميرزاكريمي اظهار داشت: بر همین اساس عباس سالاري با حکم مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران به عنوان سرپرست گشت يگان حفاظت محیط زیست شهر تهران منصوب شد.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان تهران در پایان تصریح کرد: شهروندان مي توانند در صورت مشاهده هر گونه خريد و فروش حيات وحش و تخلفات شكار و صيد در حوزه شهر تهران با شماره تلفن ۸۸۸۴۳۴۹۸ تماس بگیرند.