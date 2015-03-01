المپیاد فرهنگی ورزشی کارگری به بهترین شکل برگزار شد

بيژن خراساني در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطمئنا فدراسيون ورزش هاي كارگري كار بزرگي را استارت زده است و تيم هاي با كيفيتي به اين رقابت ها راه پيدا كردند.

اين مسئول با بيان اينكه ۲هزار كارگر ورزشكار در اين المپياد شركت كردند، افزود: در ۱۹رشته آقايان و پنج رشته بانوان در اين رقايتها حضور داشتند.

خراساني با تاكيد براينكه چهره هاي شاخص ورزشي در تيم هاي كارگري حضور داشتند ابراز داشت: اكثر ورزشكاران صاحب نام كشور بيمه كارگري دارند و دراين مسابقات حضوردارند.

نايب رئيس فدراسيون ورزش هاي كارگري خاطرنشان كرد: مطمئنا با حضور بازيكنان شاخص ورزشي دراين المپياد كيفيت فني اين مسابقات بالا رفته است.

وي گفت: خوشبختانه اتحاد خوبي بين استانداري مازندران، فرمانداران شهرستانها و اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي وجود دارد وهمين امر سبب شده است تا اين مسابقات در استان مازندران به خوبي برگزار شود.

بيژن خراساني با بيان اينكه مسئولين برگزاري مسابقات سالن هاي خوبي را براي برگزاري مسابقات انتخاب كرده اند، افزود:محل اقامت تيم هاي حاضر در المپياد ورزش هاي كارگري بسيار مناسب است.

اين مسئول در خصوص حاشيه به وجود آمده در بازي فوتبال كارگري كشور، گفت:حاشيه در همه جا وجود دارد و چنين چيزي دراين المپياد بسيار عظيم غير ممكن نخواهد بود.

نايب رئيس فدراسيون ورزش هاي كارگري در پايان متذكر شد:خوشبختانه از همه ظرفيت هاي استاني استفاده شده است تا اين مسابقات به بهترين نحو برگزار شود.

اولین دوره المپیاد فرهنگی وورزشی کارگران کشور شنبه شب در مازندران پایان یافت.