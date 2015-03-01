به گزارش خبرنگار مهر، از سوی سازمان لیگ زمان برگزاری نشست هماهنگی و خبری دیدار تیمهای فوتبال نفت ایران و العین امارات از گروه B رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر اعلام شد:
دوشنبه - ۱۱ اسفندماه
* نشست هماهنگی، ساعت ۱۱
* نشست سرمربی و کاپیتان تیم فوتبال العین امارات، ساعت ۱۲
* نشست علیرضا منصوریان و کاپیتان تیم فوتبال نفت، ساعت ۱۲:۳۰
دیدار تیمهای فوتبال نفت ایران و العین امارات در هفته دوم از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸ روز سهشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
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