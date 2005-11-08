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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۲۱

ضرورت تدوين طرح اعتلاي معرفت قرآني (4)

سروري : رشد غير متعارف فعاليتهاي دولتي مانعي براي مشاركت مردمي است

سروري : رشد غير متعارف فعاليتهاي دولتي مانعي براي مشاركت مردمي است

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رشد غير متعارفي كه در بخش فعاليت هاي دولتي در عرصه قرآني صورت مي گيرد ، پيامد اين امر را عدم مشاركت مردمي در همه عرصه ها اعلام كرد .

پرويز سروري عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با اشاره به ضرورت فعاليت بخش هاي غير دولتي و تشكل هاي مردمي در عرصه فعاليت هاي قرآني اظهار داشت: رشد غير متعارفي كه بر حوزه فعاليت هاي دولتي وارد شده است ، مانع از مشاركت مردمي در همه عرصه ها خواهد شد .

وي با تأكيد بر ضرورت اجرايي شدن طرح اعتلاي معرفت قرآني افزود: نظام ما يك نظام مبتني بر آموزه هاي اسلامي است و اين آموزه هاي ديني ريشه در كلام قرآن كريم دارند از اين رو برقراري ارتباط با كلام خداوند وسيله اي است تا ما به اهداف خود نزديك تر شويم .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه توجه به آيات و آموزه هاي قرآني جامعه را به سوي اهداف مطرح شده سوق مي دهد گفت: اين امر زمينه هاي توسعه را در همه عرصه هاي اجتماعي فراهم مي كند و به اين واسطه مي توان با همه مشكلات و جنبه هاي منفي كه در جامعه حاصل شده است مبارزه كرد و به اين ترتيب در جهت اعتلاي فرهنگ ديني جامعه گامي مؤثر را برداشت .

وي با اشاره به ارتباط عميق فرهنگ ديني با فرهنگ عمومي در جامعه ما تصريح كرد: تغييراتي كه در فرهنگ ديني پديد مي آيد بر فرهنگ عمومي ما تأثير خواهد گذاشت همچنين دگرگوني هاي فرهنگ عمومي هم ، فرهنگ ديني را متأثر مي كند .

سروري در ادامه افزود: لازم است كه گام هاي مؤثري در جهت اعتلاي معرفت قرآني و توسعه فرهنگ ديني برداريم چرا كه اين فرهنگ همانطور كه فرهنگ عمومي جامعه را متأثر مي سازد ، در رفع چالش هاي موجود در جامعه نيز مؤثر است .

وي با تأكيد بر ضرورت انجام فعاليت هاي قرآني در تشكل هاي مردمي و بخش هاي غير دولتي اظهار داشت: مهمترين آفتي كه بر برنامه هاي  اجتماعي وارد مي شود آن است كه ، بخش خصوصي به طور دقيق تعريف نشده است و از اين رو در چارچوب اهداف خود عمل نمي كند و خود را در مسير اهداف بخشهاي دولتي قرار مي دهد به همين دليل لازم است كه فعاليت هاي بخش خصوصي در عرصه قرآني به درستي تعريف شده و برنامه هاي قرآني به اين گروه واگذار شود . 

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي براي اجراي طرح اعتلاي معرفت قرآني بخش دولتي را كافي ندانست و گفت: بخش خصوصي و تشكل هاي مردمي بايد به عنوان يك موتور مولد عوامل مثبت را توسعه دهد و بر همه فضاهاي جامعه نفوذ داشته باشد تا از همه ظرفيت هاي موجود بهره بگيرد .

وي با تأكيد بر اينكه مهمترين ظرفيت و امكان موجود ، مردم هستند اظهار داشت: تكيه بر بخش دولتي در انجام فعاليت هاي قرآني ظرفيت هاي نابرابري را ايجاد مي كند و اين امر باعث مي شود كه بخش خصوصي در رقابت با بخش دولتي قرار نگرفته واز بين برود .

سروري گفت: دولت بايد توجه داشته باشد كه در عرصه فعاليت هاي قرآني بخش خصوصي رقيب او نيست و از اين رو بايد در همه زمينه ها از اين بخش حمايت كند و راه توسعه آن ها را سد نكند .

وي تصريح كرد: دولت موظف است بر تشكل هايي كه در عرصه قرآني فعاليت مي كنند نظارت، كنترل، هدايت و حمايت مالي داشته باشد و به صورت غير مستقيم بر تسهيل كار اين بخش تأثير گذاشته و آن را پشتيباني كند.

کد مطلب 250876

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