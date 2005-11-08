سروري : رشد غير متعارف فعاليتهاي دولتي مانعي براي مشاركت مردمي است

پرويز سروري عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با اشاره به ضرورت فعاليت بخش هاي غير دولتي و تشكل هاي مردمي در عرصه فعاليت هاي قرآني اظهار داشت: رشد غير متعارفي كه بر حوزه فعاليت هاي دولتي وارد شده است ، مانع از مشاركت مردمي در همه عرصه ها خواهد شد .

وي با تأكيد بر ضرورت اجرايي شدن طرح اعتلاي معرفت قرآني افزود: نظام ما يك نظام مبتني بر آموزه هاي اسلامي است و اين آموزه هاي ديني ريشه در كلام قرآن كريم دارند از اين رو برقراري ارتباط با كلام خداوند وسيله اي است تا ما به اهداف خود نزديك تر شويم .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه توجه به آيات و آموزه هاي قرآني جامعه را به سوي اهداف مطرح شده سوق مي دهد گفت: اين امر زمينه هاي توسعه را در همه عرصه هاي اجتماعي فراهم مي كند و به اين واسطه مي توان با همه مشكلات و جنبه هاي منفي كه در جامعه حاصل شده است مبارزه كرد و به اين ترتيب در جهت اعتلاي فرهنگ ديني جامعه گامي مؤثر را برداشت .

وي با اشاره به ارتباط عميق فرهنگ ديني با فرهنگ عمومي در جامعه ما تصريح كرد: تغييراتي كه در فرهنگ ديني پديد مي آيد بر فرهنگ عمومي ما تأثير خواهد گذاشت همچنين دگرگوني هاي فرهنگ عمومي هم ، فرهنگ ديني را متأثر مي كند .

سروري در ادامه افزود: لازم است كه گام هاي مؤثري در جهت اعتلاي معرفت قرآني و توسعه فرهنگ ديني برداريم چرا كه اين فرهنگ همانطور كه فرهنگ عمومي جامعه را متأثر مي سازد ، در رفع چالش هاي موجود در جامعه نيز مؤثر است .

وي با تأكيد بر ضرورت انجام فعاليت هاي قرآني در تشكل هاي مردمي و بخش هاي غير دولتي اظهار داشت: مهمترين آفتي كه بر برنامه هاي اجتماعي وارد مي شود آن است كه ، بخش خصوصي به طور دقيق تعريف نشده است و از اين رو در چارچوب اهداف خود عمل نمي كند و خود را در مسير اهداف بخشهاي دولتي قرار مي دهد به همين دليل لازم است كه فعاليت هاي بخش خصوصي در عرصه قرآني به درستي تعريف شده و برنامه هاي قرآني به اين گروه واگذار شود .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي براي اجراي طرح اعتلاي معرفت قرآني بخش دولتي را كافي ندانست و گفت: بخش خصوصي و تشكل هاي مردمي بايد به عنوان يك موتور مولد عوامل مثبت را توسعه دهد و بر همه فضاهاي جامعه نفوذ داشته باشد تا از همه ظرفيت هاي موجود بهره بگيرد .

وي با تأكيد بر اينكه مهمترين ظرفيت و امكان موجود ، مردم هستند اظهار داشت: تكيه بر بخش دولتي در انجام فعاليت هاي قرآني ظرفيت هاي نابرابري را ايجاد مي كند و اين امر باعث مي شود كه بخش خصوصي در رقابت با بخش دولتي قرار نگرفته واز بين برود .

سروري گفت: دولت بايد توجه داشته باشد كه در عرصه فعاليت هاي قرآني بخش خصوصي رقيب او نيست و از اين رو بايد در همه زمينه ها از اين بخش حمايت كند و راه توسعه آن ها را سد نكند .

وي تصريح كرد: دولت موظف است بر تشكل هايي كه در عرصه قرآني فعاليت مي كنند نظارت، كنترل، هدايت و حمايت مالي داشته باشد و به صورت غير مستقيم بر تسهيل كار اين بخش تأثير گذاشته و آن را پشتيباني كند.