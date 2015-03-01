مجلس نسبت به افزایش قیمتهاحساس است/ اتمام بررسی بودجه تا آخر هفته

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه افتتاح نمایشگاه عکس کهگیلویه و بویراحمد در تهران در پاسخ به سئوالی در خصوص زمان اتمام بررسی لایحه بودجه گفت: اواخر کار بودجه است و بررسی بخش درآمدی به پایان رسیده، یک چهارم بخش هزینه ای بودجه هم بررسی شده، امیدواریم ظرف چند روز آینده بررسی بندهای هزینه ای به پایان رسد.

نماینده مردم قم افزود: اگر همت ها عالی باشد تا پایان این هفته بررسی لایحه بودجه تمام می شود و اگر به پایان نرسد اوایل هفته آینده تشکیل جلسه خواهیم داد و بررسی لایحه بودجه را به پایان می رسانیم.

لاریجانی در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر تلاش مجلس برای افزایش قیمت آب و برق و گاز گفت: در کل مجلس روی گران کردن قیمت ها حساسیت دارد و در شرایط فعلی تلاش می کنیم تا از محل های دیگر مشکلات را حل کنیم.

رئیس مجلس اظهار داشت: تلاش مجلس، تولید منابع برای تامین بودجه کشور است، برخی بندها نسبت به سال گذشته تغییرات مختصر داشته که در لایحه دولت آمده بود و مجلس به تصویب رساند.

وی تاکید کرد: در مجلس مراقبت وجود دارد که جهش در قیمت ها به وجود نیاید و قیمت ها کنترل شود.

لاریجانی با اشاره به مشکلات ناشی از کاهش میزان فروش و کاهش قیمت نفت گفت: تلاش داریم تا از طریق مالیات ها، این کمبود بودجه تامین شود.