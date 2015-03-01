همه ادارات قم باید امکانات اولیه‌ را در اختیار مسافران قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی‌پور شامگاه شنبه در همایش هم اندیشی توجیهی طرح آرامش بهاری در جمع هیئت امنا، ائمه جماعات، مسؤلان فرهنگی و خادمان امامزادگان قم که در مجتمع فرهنگی امامزاده سید علی(ع) برگزار شد، اظهار کرد: در ایام نوروز که مردم خودشان را از سراسر کشور به اماکن مقدس و بقاع امامزادگان می‌رسانند لذا باید اقداماتی شایسته در این اماکن صورت بگیرد.



وی با بیان اینکه ۴۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه در قم وجود دارد، گفت: وجود یکی از این امامزادگان در شهری می‌تواند پناهگاهی برای مردم آن منطقه شود.

سرپرست معاونت امور زائرین استانداری قم با اشاره به اینکه مردم برای لحظه‌های شاد و خوب خود چون ازدواج و یا لحظه سال تحویل در بقاع متبرک امامزادگان حضور می‌یابند، افزود: مسؤلین وظیفه و تکلیفی سنگین نسبت به این اماکن مقدس دارند.

وی تصریح کرد: انتظار داریم در کنار همه فعالیت‌هایی که سال قبل انجام گرفته، امسال اقدام ویژه‌ای صورت گیرد و آن اینکه مردم حضور پررنگ تری در این اماکن داشته باشند و زائرانی که به قم سفر می‌کنند علاوه بر حرم حضرت معصومه(س) در کنار دیگر امامزادگان هم حضور یابند.

عالی‌پور با بیان اینکه قم ویژگی خاص و متفاوتی نسبت به سایر شهر‌ها دارد، گفت: مردم نیز انتظار ویژه‌ای از ما دارند که در این راستا باید در اماکن و بقاع متبرکه توجه جدی و بیشتری به مسائل فرهنگی شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد در سفر به صورت اتفاقی به این اماکن می‌آیند، توضیح داد: ما باید خوراک فرهنگی برای این افراد در این اماکن فراهم کنیم و هیج کجا به اندازه قم نمی‌تواند این رسالت را به خوبی انجام بدهد.

سرپرست معاونت امور زائرین استانداری قم عنوان کرد: طبق دستور استاندار مطابق سنوات قبل باید همه ادارت و سازمان‌ها در ایام نوروز امکانات اولیه‌ای را در اختیار زائران قرار بدهند.

باید در ایام عید به اندازه کافی خوراک معنوی برای زائران فراهم نماییم

وی با بیان اینکه همه تلاشمان را باید انجام دهیم تا خوراک فرهنگی و فکری را در این اماکن مهیا کنیم، گفت: باید کاری انجام دهیم که زائرانی هم که برای بار اول به این مکان‌های متبرک مشرف می‌شوند در سفر‌های بعدی خود نیز باز هم به این مکان‌ها بیایند.

عالی‌پور با اشاره به اینکه قم دارای این ظرفیت است که با یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده برای ایام عید به اندازه کافی خوراک معنوی برای زائران فراهم نماید، عنوان کرد: پیش بینی شده است در این‌ ایام حداقل دو نوبت نماز جماعت در امامزادگان و اماکن شلوغ اقامه شود.

وی تصریح کرد: برخی از خیرین قم اعلام آمادگی کرده‌اند تا در ایام نوروز در مزار امامزادگان و بقاع متبرکه از زائرین پذیرایی کنند.

سرپرست معاونت امور زائرین استانداری قم در خصوص زیباسازی این اماکن، گفت: زائران انتظار دارند وقتی در این اماکن مقدس حضور می‌یابند یک زیبایی متناسب با شأن آن مکان و امامزاده را شاهد باشند همچنین خادمین این مکان‌ها باید خوش برخورد باشند و روحانیون علاوه بر مباحث مذهبی و دینی به شرایط و مباحث روز کشور هم توجه داشته باشند.

وی عنوان کرد: در ایامی که سرویس‌های اجتماعی فعال‌ هستند این اماکن مقدس می‌توانند رسانه خوب و فرهنگی خوبی برای ما و نیز دوره‌ها و کلاس‌های کوتاه مدت برای زائران باشند.

عالی‌پور با اشاره به اینکه پیش بینی می‌کنیم در روز‌های اول عید تا ۶ میلیون زائر به قم بیاید، ابراز داشت: چه بستری بهتر از این برای ترویج افکار امام و ترویج افکار رهبری وجود خواهد داشت.