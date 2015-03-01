در برخی استان ها فقر مزمن وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایشگاه عکس استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص محرومیت ها و ظرفیت های استان با عنوان چشم سوم با حضور لاریجانی افتتاح شد.

این نمایشگاه عکس به همت انجمن دفاع مقدس جمع آوری شده بود.

غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران در خصوص این نمایشگاه گفت: بهترین هنر برای نمایش محرومیت ها، عکس است و انجمن دفاع مقدس تلاش کرد تا محرومیت ها و ظرفیت های استان را به تصویر درآورد.

وی ادامه داد: دو سوم استان کهکیلویه کوهستانی بوده و مردم به شکل عشیره ای زندگی می کنند و سنت های خاصی دارند.

تاجگردون افزود: به هر دلیل علی رغم خدمات نظام، هنوز عمق محرومیت در این استان وجود دارد و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در این استان فقر مزمن وجود دارد، موضوعی که در برخی استان های دیگر هم با آن رو به رو هستیم.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد درآمد صادراتی کشور از این استان تامین می شود اما تنها یک درصد از منابع کشور به این استان اختصاص می یابد که اجازه بیرون رفتن از شرایط فقر را نمی دهد.