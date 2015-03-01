دورخیز جردن باروز برای رسیدن به دوران طلایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۵ در حالی طی روزهای ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه سال ۹۴ در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود که تیم میزبان با ترکیبی قدرتمند به میدان خواهند رفت. در همین راستا می توان به حضور جردن باروز قهرمان جهان و المپیک در ترکیب تیم آمریکا اشاره کرد که بعد از ناکامی در تکرار قهرمانی در رقابتهای جهانی ۲۰۱۴ ازبکستان قصد دارد دوباره به دوران طلایی خود بازگردد.

همچنین در ترکیب تیم آمریکا کشتی گیرانی همچون جک وارنر دارنده مدال برنز المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم، کلمن اسکات در وزن ۶۱ کیلوگرم، تونی راموس در وزن ۵۷ کیلوگرم، برنت مت کالف در وزن ۶۵ کیلوگرم، نیک مارابل در وزن ۷۰ کیلوگرم، اد روتا در وزن ۸۶ کیلوگرم و تراول دلاگنف دارنده مدال برنز جهان در وزن ۱۲۵ کیلوگرم حضور خواهند داشت.

رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۵ آمریکا با حضور ۸ تیم برتر دنیا و در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود که در گروه یک این رقابتها تیمهای روسیه، آمریکا، کوبا و مغولستان و در گروه دو نیز تیمهای ایران، بلاروس، آذربایجان و ترکیه حضور دارند.