سرباز امدادگر در دستور کار هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخساز در مورد طرح سرباز امدادگر، گفت: کارهای اولیه برای تحقق این امر انجام شده و امیدواریم در جمعیت هلال احمر محقق شود؛ همچنین در مورد مشاغل سخت، شهید و یا جانباز شدن امدادگر در حوادث، طرحی آماده و به مجلس ارائه شده است تا در صورت تصویب به مرحله اجرا دربیاید.

وی در بازدید از پایگاه امداد هوایی جمعیت هلال احمر استان یزد، اذعان کرد: با توجه به قرار گرفتن این مرکز در نزدیکی فرودگاه و ساختمان مجهز پایگاه و پدهوایی، اختصاص یک فروند بالگرد به این پایگاه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

چرخساز در ادامه از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری استان یزد بازدید و با امدادگران و عوامل شاغل در این مرکز به گفتگو پرداخت و در پایان از عوامل کادر و امدادگران این مرکز تجلیل شد.

وی همچنین از پست امداد و نجات جاده ای جاویدالاثر متوسلیان تفت از توابع استان یزد بازدید کرد.

چرخساز با تقدیر و تشکر از فعالیت‌های شبانه روزی امدادگران و پرسنل پایگاه، افزود: خدمات داوطلبانه و تلاش شبانه روزی امدادگران ارزشمند و برخاسته از روحیه انسان دوستی آن‌ها است.

وی یادآور شد: ایثارگری ها و از خودگذشتگی های امدادگران کاری دشوار است؛ چرا که این افراد بهترین لحظات عمر خود را در جهت یاری رساندن به مردم، در سخت ترین شرایط آب و هوایی، بدون هیچ گونه چشمداشتی سپری می کنند.

سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و هیئت همراه در بخش پایانی سفر خود به استان در بازدید از اردوگاه شهدای امدادگر هلال احمر استان یزد در شهرستان تفت، در جریان روند ساخت این اردوگاه قرار گرفت.

در این دیدار دکتر ناصر چرخساز از ماکت ساخت اردوگاه، اتاق های محل اقامت اعضا و سایر سازه های این اردوگاه بازدید و با توضیحات مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد و مهندسان این اردوگاه در جریان روند تکمیل آن قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در آینده از این اردوگاه به عنوان یک مدرسه امداد استفاده می کنیم، خاطرنشان کرد: چون این مجموعه متعلق به جمعیت هلال احمر است می توان بهره کافی از آن برای ارائه آموزش های لازم امدادی را برد.