هدف السیسی از سفر به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر که هم اکنون در ریاض به سر می برد و قرار است امروز با «ملک سلمان» پادشاه عربستان دیدار کند در گفتگو با شبکه العربیه به اهداف این سفر و سطح روابط قاهره و ریاض اشاره کرد.

وی اعلام کرد که باهدف افزایش هماهنگی و رایزنیها با ملک سلمان درخصوص روابط دوجانبه به عربستان سفر کرده و سفر وی برای بهبود روابط مصر و عربستان و تلطیف فضای موجود در روابط این دو کشور چنانکه برخی می گویند نیست.

وی مواضع ملک سلمان را درخصوص مصر تاریخی توصیف و تصریح کرد که واقعیتهای موجود در جهان عرب هماهنگیهای بیشتری را میان قاهره و ریاض می طلبد.

السیسی با اشاره به همزمانی سفرش به عربستان با سفر«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به این کشور از وی خواست که در امور داخلی مصر مداخله نکند.

وی همچنین اعلام کرد که وجود نیروهای مشترک عربی یک رکن اساسی برای استقرار منطقه است.

رئیس جمهوری مصر همچنین بر لزوم اتخاذ راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه و دوری از گزینه نظامی برای حل این بحران تاکید کرد.