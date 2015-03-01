پساب‌ های کرمانشاه در آینده نزدیک در صنایع استفاده می شود

منصور کیاور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نظارت بر ورود پساب‌ های صنعتی به منابع آبی استان کرمانشاه، اظهار داشت: نظارت بر این موضوع بر عهده سازمان محیط زیست و آب منطقه‌ا ی است و باید با استفاده از موارد قانونی از این کار جلوگیری شود.

مدیر عامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: ورود فاضلاب‌ ها به آب‌ های استان قابل توجه نیست و واحدهای صنعتی نیز تصفیه فاضلاب دارند و توسط سازمان محیط زیست نیز رصد و آلاینده‌ها اندازه‌ گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه البته پساب‌ ها نیز روزی می‌تواند مورد استفاده بهینه قرار گیرد، گفت: هم‌ اکنون در برخی از نقاط جهان از آن استفاده بهینه شده و با تصفیه و استاندارد سازی، در صنایع و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

مدیر عامل آبفا استان کرمانشاه ادامه داد: پیش بینی می‌ شود در آینده نزدیک شاهد این اتفاق در استان نیز باشیم و پساب‌ های فاضلاب به یکی از سرمایه‌ گذاری‌ های شرکت مبدل خواهد شد و آن را در اختیار کسانی که بخواهند تصفیه کنند و در صنایع استفاده شود قرار می‌ دهد.

وی افزود: صنایع اگر بخواهند نیاز آبی خود را تامین کنند باید تفصیه ‌خانه بزنند و پساب‌ ها را به درجه استاندارد مورد نیاز خود برسانند و از آن استفاده کنند که خود این اتفاق تا حد زیادی به کاهش مصرف منابع آبی و به دنبال آن رفع بحران آب کمک خواهد کرد و در واقع با تصفیه فاضلاب‌ها و پساب‌ها، آب به چرخه تولید باز می گردد.

شش تصفیه خانه در دست اجراست

کیاور گفت: هم‌ اکنون هفت تصفیه خانه نیز در استان کرمانشاه به ظرفیت ۹۰ هزار مترمکعب در روز در دست بهره‌ برداری است که در شهرهای کرمانشاه، بیستون، اسلام‌ آباد غرب، سرپل‌ ذهاب، قصرشیرین، گیلان‌ غرب و پاوه واقع شده‌ اند.

وی همچنین از در دست اجرا بودن شش تصفیه‌ خانه دیگر در شهرهای تازه‌ آباد، سنقر، صحنه و کرند غرب خبر داد.

کیاور در ادامه طول شبکه آب استان را سه هزار کیلومتر و طول شبکه فاضلاب استان را دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر عنوان کرد و گفت: طول خطوط انتقال آب نیز ۶۰۰ کیلومتر است.

مدیر عامل آبفا شهری کرمانشاه با اشاره به تحریم‌ های صورت گرفته از طرف دشمنان و تاثیرات آن بر بخش‌ های مختلف گفت: وزارت نیرو نیز از این تاثیرات بی‌ نصیب نبوده است اما راهکارهایی برای مقابله با مشکلات ناشی از این تهدیدها خصوصا مشکلات مالی دارد که از آن جمله می‌توان به اجرای سیستم BOT برای تصفیه‌ خانه سنقر، بحث فاینانس برای تکمیل تصفیه‌ خانه صحنه و همینطور صدور مجوز فایناس برای مدول تصفیه‌ خانه کرمانشاه اشاره کرد.

اجرای ۴۰ کیلومتر بهسازی شبکه فاضلاب در سال ۹۴

کیاور، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سیستم جدید آب و فاضلاب در بافت قدیمی شهر کرمانشاه را ۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مشغول رایزنی برای تامین این اعتبارات هستیم.

وی تصریح کرد: هم‌ اکنون ۵۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده در بافت قدیمی شهر کرمانشاه وجود دارد که اعتبار مورد نیاز برای بهسازی آن ۱۵۰ میلیارد تومان است و تاکنون بیش از ۱۵ درصد آن انجام شده است.

مدیرعامل آبفا کرمانشاه گفت: برای سال ۹۴ حدود ۴۰ کیلومتر دیگر نیز در برنامه است و محلات خیام، شریعتی، کولی آباد و وکیل آقا در اولویت ماست که البته اجرای آن مستلزم تخصیص اعتبارات است.

وی از مطلوبیت ۱۰۰ درصدی کلر زنی آب شرب کرمانشاه خبر داد و گفت: در این موضوع ما جزو سه استان برتر هستیم و هیچ‌گاه کیفیت ما پایین نبوده است.

کیاور، همچنین از مطلوبیت ۱۰۰ درصد آزمایشگاه میکروبی این شرکت خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۱۰ آزمایشگاه در شش محل فعالیت می‌کنند. آزمایشگاه‌ های شرکت آبفا، آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست کشور نیز هست و خدمات این آزمایشگاه به سایر نقاط کشور هم می‌ رسد.

مدیر عامل آبفا کرمانشاه در ادامه از وجود ۲۹۵ حلقه چاه، ۱۷ دهنه چشمه، دو رشته راه آب و ۱۰۲ باب مخزن در استان کرمانشاه و تحت نظر آبفا خبر داد و گفت: ظرفیت آن ۳۲۰ هزار متر مکعب است.

مدیرعامل آبفا کرمانشاه با اشاره به اینکه بارندگی‌ های امسال ۱۰ درصد نسبت به متوسط بلند مدت کرمانشاه کاهش داشته است، تاکید کرد: نیروی کارشناسی ما باید این تغییر در میزان بارندگی و کاهش را به فرصت تبدیل کند که یکی از مباحث مهم در این مورد مدیریت مصرف آب است و باید به عنوان فرهنگ نهادینه شود تا با چالش آب مواجه نباشیم.

کیاور، قیمت تمام شده آب را برای شرکت آبفا ۵۹۸ تومان به ازای تولید هر متر مکعب آب توسط این شرکت اعلام کرد و گفت: تنها ۲۸۰ تومان به مشترکین فروخته می‌شود که یک ضرردهی ویژه در شرکت آبفا است و سال گذشته ۷۳ میلیارد تومان ضرر دهی داشته‌ ایم.

وی گفت: ساختار تشکیلاتی آبفاهای استانی در سراسر کشور غیردولتی است و عملیات آن بر اساس قانون تجارت است و بودجه‌ای برای توزیع آب شرب در شهرها از سوی دولت تزریق نمی‌ شود.