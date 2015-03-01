سرقت از زائران مهمترین آسیب در بقاع متبرکه است/ جذب پلیس افتخاری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی قدمی شامگاه شنبه در هم اندیشی توجیهی طرح آرامش بهاری که با حضور هیئت امنا، ائمه جماعات، مسؤلان فرهنگی و خادمین امامزادگان قم در مجتمع فرهنگی امامزاده سید علی(ع) برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه شهر قم به دلیل زائر پذیر بودن مورد هدف سارقان غیر بومی قرار دارد.

وی گفت: در امامزادگان ما دو تهدید وجود دارد یکی سرقت اموال زائران و دیگر سرقت خود اماکن متبرکه که این باید در جلسه‌ای با حضور مسئولان زیربط مطرح و به آن پرداخته شود.

۷۵ درصد وقوع جرم ناشی از رفتار فرد قربانی است

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه در ایام نوروز با نصب تابلو‌هایی در اماکن متبرکه توصیه‌ها و هشدار‌هایی را به زائران خواهیم داد، افزود: ۷۵ درصد عامل وقوع یک جرم رفتار قربانی و مال باخته است که از غفلت، سهل انگاری و عدم آگاهی وی بوجود می‌آید.

وی تصریح کرد: پلیس آگاهی کشور طی دو سال اخیر راهبرد خود را از نگاه مجرم محور به مدیرت جرم تغییر داده است وامروز ما به دنبال این هستیم تا با یک هدفگذاری بستر‌های جرم را شناسایی کنیم و از بین ببریم.

قدمی با بیان اینکه امروز در زمینه اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی با آسیب‌هایی روبرو هستیم، گفت: دومین عامل وقوع یک جرم انگیزه مجرمانه و سومین عامل شرایط و فضای اجتماعی است.

قم جزو ۵ استان امن کشور قرار دارد

وی با بیان اینکه سرقت‌های خرد در شهر قم به دلیل زائرپذیر بودن و قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی ۱۷ استان کشور زیاد است، اظهار داشت: با این حال استان قم جزو ۵ استان امن کشور قرار دارد.

رئیس پلیس اگاهی استان قم با اشاره به اینکه همه ما قبل از پذیرفتن مسؤلیتی اجتماعی مسؤلیت سرپرستی یک خانوداه را بر عهده داریم، گفت: در گذشته نقش خانواده‌ها در تربیت، نظارت، کنترل و پرورش پررنگ‌تر بوده است.

وی ادامه داد: اگر نقش خانواده‌ها کم رنگ شده به این دلیل است که همه کار را بر عهده پلیس و دستگاه قضا می‌دانند از همین جهت پلیس نیز نگاه خود را از مجرم محور که فقط به دنبال حدف مجرم است به نگاه مدیریت جرم تغییر داده است.

سرهنگ قدمی در ادامه در معرفی پلیس آگاهی گفت: پلیس آگاهی دارای ۱۰ اداره است که مهم‌ترین آن اداره مبارزه با جرایم جنایی است و ۷۰ درصد مراجعه کنندگان آن نیز خانم‌ها هستند و این اداره آنقدر که به کار فرهنگی نیاز دارد به کار انتظامی نیازی ندارد.

وی به اداره مبارزه با سرقت اشاره کرد و اظهار داشت: ۸۰ درصد از پرونده‌های ورودی ما مربوط به سرقت است که در برخی از آنها ۹۰ درصد عامل سرقت خود مال باخته است.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم معلولگرا بوده و بعد از وقوع یک جرم به دنبال علت وقوع آن برویم، گفت: هرچه مباحث فرهنگی، اخلاقی و مذهبی در بین مردم بیشتر تقویت شود وقوع جرم نیز کاهش می‌یابد.

وی در پایان از طرح جذب پلیس افتخاری توسط نیروی انتظامی خبر داد و افزود: تا کنون ۴۰ نفر را جذب کرده‌ایم و هم اکنون از کسانی که برای شرکت در این طرح آمادگی دارند دعوت به عمل می‌آوریم تا در بحث پیشگیری جرایم به خصوص سرقت ما را یاری نمایند.