پایان مسابقات بین المللی فیوچرز کیش/ نماینده اسلواکی قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم و پنجم رقابت های بین المللی تنیس فیوچرز در سال ۲۰۱۵ به مدت ۲ هفته و با حضور تنیسورهای داخلی و خارجی در زمین های هارد کورت مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد و در پایان نفرات برتر مشخص شدند.

دیدار نهایی این رقابتها بین تنیسور فرانسوی و گرگا از اسلواکی برگزار شد و در پایان نماینده اسلواکی موفق شد با نتیجه ( ۳-۶ و ۳-۶ ) در مجموع ۲ بر صفر حریف فرانسوی خود را از پیش رو بردارد و قهرمان شود.

همچنین پیش از این قهرمانی بخش ۲ نفره نیز به تنیسورهای فرانسوی رسیده بود که با انجام مراسم اختتامیه جایزه ۱۵ هزار دلاری به نفرات برتر اهداء شد.