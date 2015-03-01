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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹

کتاب پرفروش مدیر اجرایی فیسبوک در بازار کتاب ایران

کتاب پرفروش مدیر اجرایی فیسبوک در بازار کتاب ایران

کتاب «زنان به پیش» نوشته مدیر اجرایی فیسبوک در بازار کتاب ایران عرضه شد. این اثر به این سوال می‌پردازد که زنان چگونه می‌توانند بین کار و زندگی تعادل برقرار کنند؟

به گزارش خبرنگار مهر، «فرض بنیادین بسیاری از مردان این است که می‌­توانند هم زندگی حرفه‌­ای موفق و هم زندگی شخصی کاملی داشته باشند. اما فرض بسیاری از زنان این است که کوشش برای داشتن هر دوی این‌ها، در بهترین حالت دشوار و در بدترین حالت ناممکن است. زنان با تیترهای خبری و داستان­‌هایی احاطه شده‌­اند که به آنها هشدار می­‌دهد نمی‌­توانند هم به کار و هم به خانواده متعهد باشند. بارها و بارها به آنها گفته شده که باید انتخاب کنند، زیرا اگر بیش از اندازه بکوشند، به ستوه می‌­آیند و ناراحت خواهند بود.»

این بخشی از کتاب «زنان به پیش» نوشته شریل سندبرگ، مدیر امور اجرایی فیسبوک است که اخیراً با برگردان حمیدرضا آریان‌پور، روزنامه‌نگار و مترجم روانه بازار کتاب شده است. کمک به تعادل بخشیدن به تعادل زندگی-کار یکی از مهمترین اهداف این پرفروشترین کتاب سال ۲۰۱۳ میلادی است که نفر دوم فیسبوک آن را برای زنان مجرد و متاهل هر دو نوشته است.

زنان به پیش

مترجم کتاب در پیشگفتار خود آورده است: «اندرز بنیادین کتاب این است که زنان آنجا که خود کم گذاشته‌­اند باید از سویی به موشکافی گذشته و از دیگر سو به ویرایش اکنونِ خود بپردازند و آنجا که دیگران -دیگر زنان یا مردان- را گناهکار می‌­یابند، باید بدون هراس از داوری فرد یا جمع و با تمام توان برای دگرگون کردن وضعیت، پا پیش بگذارند. چنین هدفی به گونه­‌ای در این کتاب با نمونه‌­هایی واقعی و نه با رویکردی ایده‌­آل­‌گرایانه تبیین شده که آن را برای همه خواندنی می­‌کند، زن یا مرد، خانه‌­دار یا شاغل، نوجوان یا پا به سن گذاشته.»

دیباچه این کتاب «درونی کردن انقلاب» نام گرفته که پس از آن ۱۱ بخش با عناوینی چون «شکاف در جاه‌­طلبی برای مدیریت»، «موفقیت و قابلیت دوست داشته شدن»، «حقیقت را بجویید و بگویید»، «شریکتان را شریکی واقعی کنید» و «افسانه همه کار کردن» آمده اند. «زنان به پیش» توسط انتشارات «دنیای اقتصاد» با قیمت ۱۴۰۰۰ تومان به کتابفروشی‌ها آمده است.

کد مطلب 2508788

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