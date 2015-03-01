کتاب پرفروش مدیر اجرایی فیسبوک در بازار کتاب ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «فرض بنیادین بسیاری از مردان این است که میتوانند هم زندگی حرفهای موفق و هم زندگی شخصی کاملی داشته باشند. اما فرض بسیاری از زنان این است که کوشش برای داشتن هر دوی اینها، در بهترین حالت دشوار و در بدترین حالت ناممکن است. زنان با تیترهای خبری و داستانهایی احاطه شدهاند که به آنها هشدار میدهد نمیتوانند هم به کار و هم به خانواده متعهد باشند. بارها و بارها به آنها گفته شده که باید انتخاب کنند، زیرا اگر بیش از اندازه بکوشند، به ستوه میآیند و ناراحت خواهند بود.»
این بخشی از کتاب «زنان به پیش» نوشته شریل سندبرگ، مدیر امور اجرایی فیسبوک است که اخیراً با برگردان حمیدرضا آریانپور، روزنامهنگار و مترجم روانه بازار کتاب شده است. کمک به تعادل بخشیدن به تعادل زندگی-کار یکی از مهمترین اهداف این پرفروشترین کتاب سال ۲۰۱۳ میلادی است که نفر دوم فیسبوک آن را برای زنان مجرد و متاهل هر دو نوشته است.
مترجم کتاب در پیشگفتار خود آورده است: «اندرز بنیادین کتاب این است که زنان آنجا که خود کم گذاشتهاند باید از سویی به موشکافی گذشته و از دیگر سو به ویرایش اکنونِ خود بپردازند و آنجا که دیگران -دیگر زنان یا مردان- را گناهکار مییابند، باید بدون هراس از داوری فرد یا جمع و با تمام توان برای دگرگون کردن وضعیت، پا پیش بگذارند. چنین هدفی به گونهای در این کتاب با نمونههایی واقعی و نه با رویکردی ایدهآلگرایانه تبیین شده که آن را برای همه خواندنی میکند، زن یا مرد، خانهدار یا شاغل، نوجوان یا پا به سن گذاشته.»
دیباچه این کتاب «درونی کردن انقلاب» نام گرفته که پس از آن ۱۱ بخش با عناوینی چون «شکاف در جاهطلبی برای مدیریت»، «موفقیت و قابلیت دوست داشته شدن»، «حقیقت را بجویید و بگویید»، «شریکتان را شریکی واقعی کنید» و «افسانه همه کار کردن» آمده اند. «زنان به پیش» توسط انتشارات «دنیای اقتصاد» با قیمت ۱۴۰۰۰ تومان به کتابفروشیها آمده است.
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