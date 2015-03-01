کتاب پرفروش مدیر اجرایی فیسبوک در بازار کتاب ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «فرض بنیادین بسیاری از مردان این است که می‌­توانند هم زندگی حرفه‌­ای موفق و هم زندگی شخصی کاملی داشته باشند. اما فرض بسیاری از زنان این است که کوشش برای داشتن هر دوی این‌ها، در بهترین حالت دشوار و در بدترین حالت ناممکن است. زنان با تیترهای خبری و داستان­‌هایی احاطه شده‌­اند که به آنها هشدار می­‌دهد نمی‌­توانند هم به کار و هم به خانواده متعهد باشند. بارها و بارها به آنها گفته شده که باید انتخاب کنند، زیرا اگر بیش از اندازه بکوشند، به ستوه می‌­آیند و ناراحت خواهند بود.»

این بخشی از کتاب «زنان به پیش» نوشته شریل سندبرگ، مدیر امور اجرایی فیسبوک است که اخیراً با برگردان حمیدرضا آریان‌پور، روزنامه‌نگار و مترجم روانه بازار کتاب شده است. کمک به تعادل بخشیدن به تعادل زندگی-کار یکی از مهمترین اهداف این پرفروشترین کتاب سال ۲۰۱۳ میلادی است که نفر دوم فیسبوک آن را برای زنان مجرد و متاهل هر دو نوشته است.

مترجم کتاب در پیشگفتار خود آورده است: «اندرز بنیادین کتاب این است که زنان آنجا که خود کم گذاشته‌­اند باید از سویی به موشکافی گذشته و از دیگر سو به ویرایش اکنونِ خود بپردازند و آنجا که دیگران -دیگر زنان یا مردان- را گناهکار می‌­یابند، باید بدون هراس از داوری فرد یا جمع و با تمام توان برای دگرگون کردن وضعیت، پا پیش بگذارند. چنین هدفی به گونه­‌ای در این کتاب با نمونه‌­هایی واقعی و نه با رویکردی ایده‌­آل­‌گرایانه تبیین شده که آن را برای همه خواندنی می­‌کند، زن یا مرد، خانه‌­دار یا شاغل، نوجوان یا پا به سن گذاشته.»

دیباچه این کتاب «درونی کردن انقلاب» نام گرفته که پس از آن ۱۱ بخش با عناوینی چون «شکاف در جاه‌­طلبی برای مدیریت»، «موفقیت و قابلیت دوست داشته شدن»، «حقیقت را بجویید و بگویید»، «شریکتان را شریکی واقعی کنید» و «افسانه همه کار کردن» آمده اند. «زنان به پیش» توسط انتشارات «دنیای اقتصاد» با قیمت ۱۴۰۰۰ تومان به کتابفروشی‌ها آمده است.