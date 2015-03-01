طرح دست های مهربانی در بیجار اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن آقاخانی صبح امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان از اجرای طرح دست های مهربان در راستای کمک به مستمندان و نیازمندان خبر داد و گفت: در این طرح از محل درآمد موقوفات بر اساس نیات واقفان آنها، به نیازمندان شناسایی شده کمک های نقدی و غیرنقدی می شود.

آقا خانی از اهدای کارت هدیه به ۲۱۰ خانوار بی بضاعت بیجاری همزمان با اجرای این طرح در بیجار خبر داد و گفت: خرید وسایل زندگی و تامین مایحتاج یکساله برای ۱۰ خانوار هم در این طرح در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره اوقاف شهرستان بیجار افزود: در طرح دست های مهربانی به افراد بی بضاعت کمک های نقدی و غیرنقدی شامل پوشاک و موادغذایی اهدا می شود

وی با اشاره به نحوه شناسایی افراد نیازمند مشمول طرح دست های مهربانی در شهرستان، گفت: این افراد از سوی ائمه جمعه شهر، ائمه جماعت مساجد، هیئات امنای مساجد، خادمان امامزادگان، مسؤولان حوزه های علمیه و سایر نهادها شناسایی و معرفی شده اند.

وی اضافه کرد: کمک به این افراد مستمند به صورت پنهانی و با حفظ شأن و حرمت این خانواده ها انجام می شود.

آقاخانی با بیان اینکه شهرستان بیجار رتبه برتر را در استان کردستان در زمینه منطبق بودن بیشتر موقوفات با نیّات شخص واقف به خود اختصاص داده است، افزود: با همکاری موسسات خیریه افراد بی بضاعت شناسایی شده اند و کمک های نقدی نیز با اجرای طرح "دست های مهربانی" به آنها تعلق گرفته است.